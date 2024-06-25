AKP'li belediye başkanı, Erdoğan'ın kararına isyan etti: Maaş ödeyemez duruma geldik!

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile daha önce belediyeler tarafından hipodromlardan alınan eğlence vergilerinin Varlık Fonu'na devredilmesi birçok belediyenin gelir kaybına uğramasına neden oldu.

Karar sonrası AKP'li Elazığ Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan, personel maaşlarını ödemekte zorlandıklarını belirtti.

"PERSONELİN EKMEĞİYLE OYNAMAK İSTEMİYORUM"

Belediyenin 100 personel fazlalığı olduğunu belirten Doğan, 62 personelle belediyenin çalışmalarını sürdürülebileceğini ancak personelin ekmeğiyle oynamak istemediğini söyledi.

Belediyenin borcunu aktaran Doğan, "5-6 milyonluk bir piyasa borcumuz var bununla beraber sigorta ve maliyet borcumuz var bu borç sadece geçen dönemden değil yıllardan gelen bir borç tabi. En büyük sıkıntımız personel fazlalığı. 162 personelimiz var 100 personel fazlalığımız var. 62 personelle çok rahatlıkla belediyeyi çevirebiliriz. Yüzde 80’i temizlik olmak üzere genelde her işe koşturan personelimiz var nitelikli eleman da yok. Toplamda 30 tane vasıflı eleman bulamazsın. İşçi çıkarmayı hiçbir zaman düşünmedim kimsenin ekmeğiyle oynayamam. 20 yıldır çalışan personel var onu çıkarttığında tazminatını nasıl ödeyeceksin? Şuana kadar personel maaşlarını ödedik ama ne şartlarda ödediğimizi bir biz bir Allah biliyor. Çok sıkıntı çekerek ödedik ileri ki süreçlerde ödemek noktasında çok sıkıntı olacak istesek de ödeyemeyeceğiz. Belediyemizin bir arsası yok kasamız da sıfır. Bu fazla personeller başka kurumlarda değerlendirilirse dahi iyi olur belediye olarak yağımızda kavruluyoruz. Daha önce hipodromdan gelen paydan dolayı belediyenin bütçesi varmış ve daha önceki başkanlarımızda bütçeye göre personel almış. Hizmet yok ama hep insan odaklı çalışmışlar şimdi de ceremesini çekiyoruz. Bende olsam o dönemde yapardım başka biri de olsa yapardı. Çünkü hipodromdan gelen bir para vardı" dedi.

"70- 80 MILYON BELEDİYENİN GELİRİ OLACAKTI"

Türkiye Jokey Kulübü Hipodromu’ndan gelen gelirin Varlık Fonu’na devredilmeden önce personel maaşlarını rahatlıkla ödenebildiğini belirten Doğan, "Bizim burada en büyük sorunumuz hipodrom geçtiğimiz dönem bu hipodromun geliri belediyemize geliyordu ve rahatlıkla belediyemizi giderlerini ödeyebildiğimiz gibi personel maaşlarını da rahatlıkla ödeyebiliyorduk. Ancak hipodromun varlık fonuna devredilmesi sonrasında gelirimiz kesildi ve gerek personel gerekse diğer giderlerimizi karşılamakta zorluk çekmeye başladık. Genelde bu hipodromlar büyükşehirlerde olur Türkiye’de tek beldesinde hipodrom olan yer Yurtbaşı. Eğer hipodromdaki gelirimiz devam etseydi 75 ila 80 milyon TL belediyemizin geliri olacaktı. Ama hipodrom Varlık Fonu’na devredildiği için belediyemize tek bir kuruş gelmiyor. Sağ olsunlar hipodromun belediyeye devredilmesi ya da buradan gelen gelirin bir kısmının belediyeye ayrılması için mücadele ediyorlar. Ben seçim sürecinde kimseye vaatte bulunmadım bulunmam da yapacağım işlerin sözünü veririm. Sağ olsunlar vatandaşlar olsun personelimiz olsun bize destek oluyorlar mücadele ettiğimiz de biliyorlar. Sorun hepimizin sorunu sadece belediye başkanının sorunu değil vatandaş da bunun bilincinde. İktidarımız inşallah bize destek olacak ondan eminiz Yurtbaşı beldesini mağdur etmeyecekler. Bize yapacakları en büyük destek hipodromun bize tekrar devredilmesi olacak. Zaten bize burayı devretseler biz kimseden bir şey istemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem