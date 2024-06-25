İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yarın görüşeceklerini duyurdu.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşme gerçekleştireceklerini duyurdu.

Fahrettin Altun'un paylaştığı mesaja göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yarın saat 16.00'da bir araya gelecek.

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Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı
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