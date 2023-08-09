Tutuklu bulunan Gültan Kışanak ablasının cenaze törenine götürüldü

Kandıra F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutuklu bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Eşbaşkanı Gültan Kışanak, böbrek yetmezliğinden dolayı bir süredir tedavi gören ve dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ablası Zeynep Özer’in cenaze törenine katıldı.

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MA’da yer alan habere göre; Kandıra’dan uçakla Elazığ Havalimanı’na getirilen Kışanak, buradan Ehli Beyt Cemevi’ne götürüldü.

Yoğun güvenlik önlemleri altında getirilen Kışanak’a Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, HDP’li Alican Önlü de eşlik etti. Cemevindeki cenaze töreni katılan Kışanak, burada baş sağlığı dileklerini kabul etti.