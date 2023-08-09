Tutuklu bulunan Gültan Kışanak ablasının cenaze törenine götürüldü

Kandıra F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutuklu bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Gültan Kışanak, ablası Zeynep Özer’in cenaze töreni için Elazığ'a götürüldü. Kışanak, Jandarmaların eşliğinde cemevindeki cenaze törenine katıldı.

Son Güncelleme:
Tutuklu bulunan Gültan Kışanak ablasının cenaze törenine götürüldü

Kandıra F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutuklu bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Eşbaşkanı Gültan Kışanak, böbrek yetmezliğinden dolayı bir süredir tedavi gören ve dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ablası Zeynep Özer’in cenaze törenine katıldı.

MİLLETVEKİLLERİ YALNIZ BIRAKMADI

MA’da yer alan habere göre; Kandıra’dan uçakla Elazığ Havalimanı’na getirilen Kışanak, buradan Ehli Beyt Cemevi’ne götürüldü.

Yoğun güvenlik önlemleri altında getirilen Kışanak’a Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, HDP’li Alican Önlü de eşlik etti. Cemevindeki cenaze töreni katılan Kışanak, burada baş sağlığı dileklerini kabul etti.

Etiketler
HDP Yeşil Sol Parti
Son Güncelleme:
CHP'den, Adalet Bakanı Tunç'a 'Barış Pehlivan' ziyareti CHP'den, Adalet Bakanı Tunç'a 'Barış Pehlivan' ziyareti
Barış Arduç'un yeri doldu! Alparslan Büyük Selçuklu'nun yerine yeni dizi! Başroldeki isim olay Barış Arduç'un yeri doldu! Alparslan Büyük Selçuklu'nun yerine yeni dizi! Başroldeki isim olay
Bakan Özhaseki açıkladı: İstanbul'a özel deprem yasası geliyor Bakan Özhaseki açıkladı: İstanbul'a özel deprem yasası geliyor
Herkes yıkılmıştı. Afra Saraçoğlu güzel haberi verdi! Yalı Çapkını hayranlarına iyi haber Herkes yıkılmıştı. Afra Saraçoğlu güzel haberi verdi! Yalı Çapkını hayranlarına iyi haber
ÇOK OKUNANLAR
İşkenceci fenomen Gizem Karamelek suç makinesi çıktı: 'Keyfinize bakın' deyip tecavüz talimatı verdi İşkenceci fenomen Gizem Karamelek suç makinesi çıktı: 'Keyfinize bakın' deyip tecavüz talimatı verdi
Popstar yarışmasının yıldızı Firdevs yıllar sonra ortaya çıktı Popstar Firdevs yıllar sonra ortaya çıktı
Dışarı çıkarken iki kez düşünün: Meteroloji'den 35 il için 'yüksek sıcaklık' uyarısı Dışarı çıkarken iki kez düşünün: Meteroloji'den 35 il için 'yüksek sıcaklık' uyarısı
Gram altın için tarih ve rakam verdi: Bu dönemi mumla arayacağız Gram altın için tarih ve rakam verdi
Depreme karşı hangi bölgeler riskli? İstanbul'un deprem röntgeninde mahalleler tek tek sıralandı! Depreme karşı hangi bölgeler riskli? İstanbul'un deprem röntgeninde mahalleler tek tek sıralandı!