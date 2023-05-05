Türkiye İşçi Partisi Muğla adayı Mehmet Aslantuğ: Artık siyaset değil haysiyet mücadelesi devreye giriyor

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Muğla milletvekili adayları Mehmet Aslantuğ, Neşe Tuncer Güngüt, Osman Gülgün, Mehmet Yapıcı ve Füsun Ünlüsoy, basın mensupları ile bir araya geldi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Muğla Milletvekili Adayı Mehmet Aslantuğ, “Hala her şey normalmiş gibi izin istiyorlar, yetki istiyorlar ve devam etmek istiyorlar. Sebebi ne? Bir tür istismar, rant devşirme, soyguna varan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Kemal Bey'in de bahsettiği, Genel Başkanımız Erkan Bey'in de bahsettiği; bir sürü ayıbın içinden geçiyoruz. Bir sürü zulmün, istismarın içinden geçiyoruz ve burada artık siyaset değil haysiyet mücadelesi devreye giriyor. Bunun adı siyaset değil, bu başka bir şey” dedi.

TİP Muğla 1. Sıra Milletvekili Adayı Mehmet Aslantuğ, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“Bu dönemin şöyle bir hassasiyeti var. Muğla özelinde de konuşuruz, burada, Kaz Dağları'nda, Karadeniz'de turizmin olası ihtiyacını aşan bir kuşatma ve bir çevre felaketine dönüşüyor. Demografik, göç meselesi büyük kentleri de teslim aldı. Tarımda büyük boşluklar yaratılıyor, ülke kendini doyurmakla doyuramamak arası; mutfaktaki yangını umursamayan bir hale geliyor. 21 yıllık iktidar sonrası ekonomik veriler çok kötü göstergelere evrilmiş. Bunun çok önceden revize edilip bu travmayla tanışmamız gerekirdi; karşı karşıya bırakıldık.

Buna rağmen üst perdeden konuşan ve yeniden oy bekleyen, oy isteyen ve sanki geçmiş 21 yılı bizimle birlikte yaşamamış gibi cümleler kuran garip bir psikoloji ile karşı karşıyayız.

"ÜLKENİN 60 MİLYONU AÇLIKLA YOKSULLUK ARASINDA BİR SINAVA GİRDİ"

Neden TİP; çünkü, sosyal devleti yeniden bir sürü başlıkta inşa etmek için. Yani çocuklarını okula gönderemeyen, neredeyse yuvaya gönderemeyen ama anne olmayı da isteyen fakat kadının muhasır medeniyet seviyesindeki yerini arayan anneler, çocuklarını bedelsiz gönderecekleri yuva bulamıyorlar ve ev kadını olmakla, anne olmakla kendilerini iltifatlandırmaya çalışıyorlar, bu bir hak gaspıdır.

Normal bir süreçten geçmiyoruz. Ülkenin 60 milyonu açlıkla yoksulluk arasında bir sınava girdi. Bütün bu kalemleri artırıp konuşabiliriz. Buna rağmen iktidar zihniyeti, devraldığı ve teslim aldığı yerden sanki hiçbir şey yokmuş gibi yeniden bir ehliyet, bir sorumluluk teslim edilmesini, onlarsız olmayacağını gözümüze sokmaya kalkıyorlar. Öyle yağma yok.

Hala her şey normalmiş gibi izin istiyorlar, yetki istiyorlar ve devam etmek istiyorlar. Sebebi ne? Bir tür istismar, rant devşirme, soyguna varan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Kemal Bey'in de bahsettiği, Genel Başkanımız Erkan Bey'in de bahsettiği; bir sürü ayıbın içinden geçiyoruz. Bir sürü zulmün, istismarın içinden geçiyoruz ve burada artık siyaset değil haysiyet mücadelesi devreye giriyor. Bunun adı siyaset değil, bu başka bir şey.”

"MÜTHİŞ BİR HASSASİYET GÖSTERDİLER"

Aslantuğ, TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye olan çağrısını ve İnce’nin yanıtını, "Sen oradan çekil ben oradan çekileyim', aynı şey mi? Bir bak bakalım aynı şey mi? Şaka gibi. Öneri, şark kurnazlığını barındırıyor. Suyu bulandırma, balık avlama hali budur" sözleriyle değerlendirdi. TİP’in baraj sorunu iddialarına da yanıt veren Aslantuğ, şunları söyledi:

"Gerçekten kayıplara sebebiyet yok. Bu sebepli korkularla inşa edilmeye çalışılan bir yöntem haline geldi. Sonunda bütün bunlar demokratik haktır. Normal bir siyaset gibi hizmetini yapıp çekilen bir anlayışla karşı karşıya olmadığımız için bu durumun oluşturduğu basınç, birtakım gerekçeler üretiyor. Bu gerekçelerin haklılığı yok, oradan bir kazanç devşirmek üzere yapılıyorlar. Onu doğru okuyup doğru aktarmak gerekir. TİP, saray rejimine son vermek için Kemal Bey'i desteklediğini açıkladı. '1 oy Kılıçdaroğlu'na, 1 oy TİP'e' diye de kendi iddiasını ortaya koydu. Bunu yaparken, hiçbir bölgede ne ittifak içinde olduğu bileşenleri için ne de diğer ittifaklar için Millet İttifakı vesaire, orada tekrar demokrasinin inşa edilmesi, Meclis'in yetkileri devralması ve Türkiye'nin önünün açılması için herhangi bir aymazlık için olmaz zaten. Müthiş bir hassasiyetleri gösterdiler. O sorumlulukları var. Burada hiç kimsenin vekil seçilip Meclis'te kendi geleceklerini inşa etmek gibi bir duygu da olmadıklarını görüyoruz."

"BU PROBLEMLERİ ANCAK DOSTLARLA ÇÖZEBİLİRİZ"

Milletvekili adayı Neşe Tuncer Güngüt, "Çok değişik bir tecrübe yaşıyoruz. Pazarda, esnaf ziyaretinde veya sanayi ziyaretlerimizde artık insanların, halkın ‘Yeter artık’ dediği noktayı görüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Ne kadar okusak, anlatsak, yetmediği bir zamandayız" diye konuştu.

Milletvekili adayı Osman Gülgün ise, "Kendimce güzel bir yaşamım vardı ama gün o gün değil düşüncesiyle ülkemizin içinde bulunduğu çıkmaz, beni de politikanın bir şekilde içinde olma gerekliliğini söyledi. Bu amaçla yola çıktım. Ülkemizde sorunlar her alanda diz boyu. Tarımda, eğitim de hayvancılık alanında özgürlükler ve bağımsızlık alanında her alanda çok büyük problemler var. Bu problemleri ancak biz dostlarla arkadaşlarla bir arada olarak çözebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

"MUĞLA’DAN 80 BİN OY ALDIĞIMIZDA BİR MİLLETVEKİLİ ÇIKARIYORUZ"

Gülgün, TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye olan çağrısını ve İnce’nin yanıtını ise şöyle değerlendirdi:

"Bizim önceliğimiz artık bu düzenin sona ermesidir. Bunun için de toplumun tüm katmanlarının bir şekilde elini taşın altına koyması gerekiyor. Bizim Genel Başkanımızın açıklaması da tamamen bu noktadan kaynaklıdır. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Bey’in birinci turda seçimi kazanmasına yönelik bir açıklamadır. Burada ne Türkiye İşçi Partisi ne Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanını hiçbir kişisel çıkarı söz konusu değildir. Söz konusu olan ülkenin, insanların çıkarıdır. Ama buna karşılık Muharrem Bey'in verdiği, 'Sen oradan ben de çekileyim' yanıtı kişisel bir hesaplaşmadır."

TİP’in baraj sorunu olduğu iddialarına da yanıt veren Gülgün, "Bize verilen oylar hiçbir şekilde yabana gitmeyecek, ziyan olmayacak. Biz sahada da bunun karşılığını görüyoruz. Biz Muğla'dan 80 bin oy aldığımızda bir milletvekili çıkarır durumdayız. Bunu da çok rahat çıkarabileceğimizi saha da görüyoruz. Umarım yanılmıyoruzdur" dedi.

"BİZDEN ALINAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİMİZ İÇİN MECLİS'TE OLACAĞIZ"

Milletvekili adayı Mehmet Yapıcı, "Harika tecrübeler edindiğim bir süreçten geçtiğimi söyleyebilirim. Biz, sabah erkenden kalkıp yola çıkma hevesi ile yanıp tutuştuğumuz bir seçim süreci yaşıyoruz. Ben şöyle bir insan topluluğu ile karşı karşıyayım, akılları fikirleri, ülkeyle olan düşünceleri, kaygıları hemen hemen bir payda da buluşmuş yoldaşlarla beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum ve bu heyecan ile birlikte her sabah yola çıkıyorum” dedi.

Milletvekili adayı Füsun Ünlüsoy ise, "Biz, bireysel ve toplumsal olarak yaptığımız muhalefeti Meclis'e de taşımak istiyoruz. Ezilen kadınların, ötekileştirilen ve haksızlığa uğrayan herkesin sesi olarak 'TİP senin sesin' diye boşuna demiyoruz. Bizden alınan hak ve özgürlüklerimizi geri almak için Meclis'te olmak için buradayız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA