Kılıçdaroğlu'nun 'dark web' açıklamasının detayları: CHP'li Özkan, ödemenin nasıl yapıldığını ve planı yürütenleri açıkladı

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen günlerde İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a seslendi ve “dark web” ile uyarılarda bulundu. Kılıçdaroğlu, sahte videolar üretilmesi için çalışmalar yapıldığını ve ellerinde bununla ilgili bilgiler olduğunu kaydetti.

ÖZKAN PLANLARI ANLATTI

Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının ardından CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Kılıçdaroğlu hakkındaki planların detaylarını açıkladı.

Özkan’ın iddiasına göre, yurt dışından bir ekip Kılıçdaroğlu’nun ses ve görüntüsünü değiştirerek, toplumda tepki çekebilecek açıklamalar yaptıracak. Canlı yayında söz konusu ekibin kimden talimat aldığını da açıklayan Özkan, ödemenin ise Bitcoin ile yapıldığı bilgisini verdi.

"BÜYÜK YALANLARLA GERÇEĞİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYORLAR"

Fox Haber’de İlker Karagöz’ün programına konuk olan Tuncay Özkan, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “dark web” planlarının detaylarını şu şekilde aktardı:

“Bu sistemin içinden bazı vatanseverlerin, yurtseverlerin gelerek sayın genel başkanımıza aktardığı bilgiler. Burada isimler var, her şey çok net. Kimlerin yaptığı var, ne yapacakları da var. Sayın genel başkanımızın sesi ve görüntüsünü değiştirip; FETÖ’yle, PKK’yla ya da başka bir şey ile ilintili hale getirmek için bir çalışma yapıldığı bilgisi kendisine ulaştı. Kendisi araştırdı bunu, araştırmalarının sonucunda kamuoyu ile paylaştı.

Bunlar uluslararası ekipler, çalışmalarını akıllı bilgisayar sistemi ile yürütüyorlar. Konuşma üretiyorlar. Bazı uygulamalar var internette, vatandaşlarımız da izleyebiliyor. O kafa karıştırıcı konuşmalar yoluyla bir algı operasyonu yapmak istiyorlar. Büyük yalanlarla gerçeği değiştirmek istiyorlar, ama ben onlara bir tek şeyi hatırlatmak isterim; çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelmesini asla engelleyemezsiniz. Bahar 14 Mayıs’ta ülkeye mutlaka gelecek.”

"YALANLARINI YÜZLERİNE ÇARPACAĞIZ"

Sahte içerik üretimine ilişkin tedbir alındığını da ifade eden Özkan, "Ekipler getirsinler, deep fake ekipleri çalışsın, sahte görüntüler oluştursunlar, tedbirimizi aldık. Arkadaşlarımız sahte olduğunu yarım saat içinde ortaya çıkaran bilgisayar programlarını satın aldılar. Onlar hemen devreye girecek, yalanlarını yüzlerine çarpacağız. Bu konuda hazırlığımız çok net" dedi.

"YÖNLENDİRMEYİ YAPAN İLETİŞİM BAŞKANLIĞI, ÖDEMELERİ BITCOIN’LE YAPTILAR”

Özkan, Karagöz'ün “Yönlendirmeyi yapan kim?” sorusuna ise, şu yanıtı verdi:

“İletişim Başkanlığı. Bunu yapan İletişim Başkanlığı. Bu ekipler, İletişim Başkanlığı’na bağlı olarak çalışıyor. Bu ekipler kocaman bir propaganda aygıtının kirli unsuları, karanlık unsurları. Büyük yalanlar üreterek hakikati kirletmeye çalışıyorlar.”

CHP'li Tuncay Özkan, İlker Karagöz’ün “Fahrettin Altun’a mı söylüyorsunuz?” sorusunu da şöyle yanıtladı:

“İletişim Başkanlığı, evet Fahrettin Atun’a söylüyoruz. Bu işi yapanlar yurtdışındaki ekipler. Ödemeleri Bitcoin üzerinden aldılar ve bunlar İletişim Başkanlığı talimatı altında çalışıyorlar.”

"14 MAYIS'TAN SONRA AÇIĞA ÇIKARACAĞIZ"

Tuncay Özkan, “Ödeme takibini yapabildiniz mi?” sorusuna yönelik ise, “Bunların hepsini açığa çıkaracağız ama 14’ünden sonra” yanıtını verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem