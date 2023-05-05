Kılıçdaroğlu'nun 'dark web' açıklamasının detayları: CHP'li Özkan, ödemenin nasıl yapıldığını ve planı yürütenleri açıkladı

CHP'li Özkan, Kılıçdaroğlu'nun İletişim Başkanı Altun ve bazı çalışanlarının ‘dark web ile anlaşma yapmaya çalıştığı’ iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Özkan, planların arkasındaki ismin İletişim Başkanlığı olduğunu belirtti ve yapılan ödemelerle kendilerinin aldığı tedbirleri açıkladı.

Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'nun 'dark web' açıklamasının detayları: CHP'li Özkan, ödemenin nasıl yapıldığını ve planı yürütenleri açıkladı

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen günlerde İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a seslendi ve “dark web” ile uyarılarda bulundu. Kılıçdaroğlu, sahte videolar üretilmesi için çalışmalar yapıldığını ve ellerinde bununla ilgili bilgiler olduğunu kaydetti.

Kılıçdaroğlu, Fahrettin Altun ve ekibini uyardı: Anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürürKılıçdaroğlu, Fahrettin Altun ve ekibini uyardı: Anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürürSeçim

ÖZKAN PLANLARI ANLATTI

Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının ardından CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Kılıçdaroğlu hakkındaki planların detaylarını açıkladı.

Özkan’ın iddiasına göre, yurt dışından bir ekip Kılıçdaroğlu’nun ses ve görüntüsünü değiştirerek, toplumda tepki çekebilecek açıklamalar yaptıracak. Canlı yayında söz konusu ekibin kimden talimat aldığını da açıklayan Özkan, ödemenin ise Bitcoin ile yapıldığı bilgisini verdi.

Deep fake, dark web ve istihbarat servisleri: Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'belden aşağı vuruş' hazırlığıDeep fake, dark web ve istihbarat servisleri: Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'belden aşağı vuruş' hazırlığıSeçim

"BÜYÜK YALANLARLA GERÇEĞİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYORLAR"

Fox Haber’de İlker Karagöz’ün programına konuk olan Tuncay Özkan, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “dark web” planlarının detaylarını şu şekilde aktardı:

“Bu sistemin içinden bazı vatanseverlerin, yurtseverlerin gelerek sayın genel başkanımıza aktardığı bilgiler. Burada isimler var, her şey çok net. Kimlerin yaptığı var, ne yapacakları da var. Sayın genel başkanımızın sesi ve görüntüsünü değiştirip; FETÖ’yle, PKK’yla ya da başka bir şey ile ilintili hale getirmek için bir çalışma yapıldığı bilgisi kendisine ulaştı. Kendisi araştırdı bunu, araştırmalarının sonucunda kamuoyu ile paylaştı.

Bunlar uluslararası ekipler, çalışmalarını akıllı bilgisayar sistemi ile yürütüyorlar. Konuşma üretiyorlar. Bazı uygulamalar var internette, vatandaşlarımız da izleyebiliyor. O kafa karıştırıcı konuşmalar yoluyla bir algı operasyonu yapmak istiyorlar. Büyük yalanlarla gerçeği değiştirmek istiyorlar, ama ben onlara bir tek şeyi hatırlatmak isterim; çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelmesini asla engelleyemezsiniz. Bahar 14 Mayıs’ta ülkeye mutlaka gelecek.”

'Ortalıkta Kılıçdaroğlu'nun 'adam kazandı' dediği bir video dolaşmaya başlayabilir''Ortalıkta Kılıçdaroğlu'nun 'adam kazandı' dediği bir video dolaşmaya başlayabilir'Siyaset

"YALANLARINI YÜZLERİNE ÇARPACAĞIZ"

Sahte içerik üretimine ilişkin tedbir alındığını da ifade eden Özkan, "Ekipler getirsinler, deep fake ekipleri çalışsın, sahte görüntüler oluştursunlar, tedbirimizi aldık. Arkadaşlarımız sahte olduğunu yarım saat içinde ortaya çıkaran bilgisayar programlarını satın aldılar. Onlar hemen devreye girecek, yalanlarını yüzlerine çarpacağız. Bu konuda hazırlığımız çok net" dedi.

"YÖNLENDİRMEYİ YAPAN İLETİŞİM BAŞKANLIĞI, ÖDEMELERİ BITCOIN’LE YAPTILAR”

Özkan, Karagöz'ün “Yönlendirmeyi yapan kim?” sorusuna ise, şu yanıtı verdi:

“İletişim Başkanlığı. Bunu yapan İletişim Başkanlığı. Bu ekipler, İletişim Başkanlığı’na bağlı olarak çalışıyor. Bu ekipler kocaman bir propaganda aygıtının kirli unsuları, karanlık unsurları. Büyük yalanlar üreterek hakikati kirletmeye çalışıyorlar.”

CHP'li Tuncay Özkan, İlker Karagöz’ün “Fahrettin Altun’a mı söylüyorsunuz?” sorusunu da şöyle yanıtladı:

“İletişim Başkanlığı, evet Fahrettin Atun’a söylüyoruz. Bu işi yapanlar yurtdışındaki ekipler. Ödemeleri Bitcoin üzerinden aldılar ve bunlar İletişim Başkanlığı talimatı altında çalışıyorlar.”

"14 MAYIS'TAN SONRA AÇIĞA ÇIKARACAĞIZ"

Tuncay Özkan, “Ödeme takibini yapabildiniz mi?” sorusuna yönelik ise, “Bunların hepsini açığa çıkaracağız ama 14’ünden sonra” yanıtını verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu Tuncay Özkan dark web Deep web Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı seçim 2023
Son Güncelleme:
Salça böyle yapılırsa ne bozuluyor ne küfleniyor.. 2 sene dayanıyor Salça böyle yapılırsa ne bozuluyor ne küfleniyor.. 2 sene dayanıyor
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'yaş çay alım fiyatı' yanıtı: Ezdirmem, ezdirmeyeceğim Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'yaş çay alım fiyatı' yanıtı
Özgür Özel'den 'fedakarlıklara ihtiyaç var' açıklaması Özgür Özel'den 'fedakarlıklara ihtiyaç var' açıklaması
Fırından çıkan tavuğun nar gibi kızarmasını sağlayan taktik! Ustalar hep deniyor.. Fırından çıkan tavuğun nar gibi kızarmasını sağlayan taktik! Ustalar hep deniyor..
ÇOK OKUNANLAR
En sabırsız 3 burç belli oldu En sabırsız 3 burç belli oldu
İslam Memiş'ten dolar ve altın alanlara uyarı: 'Bu hesaplamaları yapmazsanız yatırımınız boşa gidecek' Dolar ve altın alanlar dikkat: 'Bu hesaplamaları yapmazsanız yatırımınız boşa gidecek'
Sedat Peker'den haftalar sonra ilk paylaşım Sedat Peker'den haftalar sonra ilk paylaşım
Mayıs'ın en şanslı burçları.. Paraya para demeyecek çok mutlu olacak 3 burç... Mayıs'ın en şanslı burçları.. Paraya para demeyecek çok mutlu olacak 3 burç...
Kızartma yaparken böyle yapılırsa yağ çekmiyor ve ev hiç kokmuyor! Kızartma yaparken böyle yapılırsa yağ çekmiyor ve ev hiç kokmuyor!