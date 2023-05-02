Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemiş; İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a seslen Kemal Kılıçdaroğlu, "Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür" demişti.

288 KİŞİ TUTUKLANDI

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası Avrupa Polis Teşkilatı olarak bilinen Europol tarafından koordine edilen ve dokuz ülkenin katıldığı bir operasyonda, kolluk kuvvetleri yasadışı “dark web pazarı” “Monopoly Market”e operasyon yapmış; operasyon sırasında “dark web” üzerinden uyuşturucu alım satımı yapan 288 şüpheli tutuklanmıştı.

ARKA PLANINI YAZDI

Bugün ise yapay zeka uzmanı akademisyen Cem Say, dark web tartışmalarının arka planını yazdı.

Say, paylaşımlarının ilişkin "Dark web, Cambridge Analytica, yapay zekâ, vs.: 15 Mayıs sabahına dek internette bir kişinin (örn. Kılıçdaroğlu'nun) tuhaf bir şey yaptığını veya söylediğini "gözünüzle gördüğünüz" hiçbir "haber"e (doğrudan o kişi TV'ye çıkıp "evet, ben böyle yaptım, dedim" demedikçe) inanmayın" ifadelerini kullandı.

Say açıklamasının devamında ise "Diyelim sandık görevlisisin. Tam oylar sayılırken ortalıkta Kılıçdaroğlu'nun "adam kazandı" dediği bir video dolaşmaya başlayabilir mesela. İnanma. O gece böyle şeyler olabilir. Tutanağı usulüne göre alıp teslim edene kadar robot gibi ol, algoritmandan şaşma. Sabaha bahar gelir" diye yazdı.