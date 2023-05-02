Erdoğan'ın kullandığı "zillet, sürtük" sözleriyle ilgili soruya MHP'li vekil yanıt veremedi

MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş, Habertürk'te katıldığı canlı yayın programında Mehmet Akif Ersoy'un konuğu oldu.

Karataş'ın, sunucunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefete yönelik "Zillet İttifakı" ve "sürtük" ifadelerini hatırlatarak "Millet İttifakı sizin için neler söyledi?" sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.

MHP'li Bülent Karataş, kendinden önce canlı yayın programına katılan Özgür Özel'i işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel burada size ne söyledi? Siz dedi karşısınız dedi. Siz ona karşı mıydınız? Yani o ona yakın bir şey söyledi... Siz bizi diğer bir yani sanki. Kendilerinin lehine bütün olaylarda karşı tarafı suçluyorlar. Hakaret mi? Ya hakaret bir defa Türkiye'yi yöneten bir insanın yönettiği bir cumhuriyette hakaretin hangisi var? Ne, ne demem lazım hakarete? Bir Cumhur İttifakı'na faşist diyorlar mı? Tek adam diyorlar mı? Demokraside bunlar ağır hakaret değil mi? Türkiye'de tek adam var mı? Tek adam varsa sen ona o lafı diyebilir misin? Tek adamlı yönetimlerin olduğu geçmişe bir baktığınız zaman faşist yönetimlere baktığınız zaman Stalin'inden tut Hitler'e kadar onlara diyebilmiş mi kimse? Demokrasinin olmasının en büyük şerefi, Meclis'te ağzına alamayacak, alınmayacak her sözü söylüyorlar. Türk devletine hakaret, Cumhur İttifakı'na da hakarettir."