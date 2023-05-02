Kılıçdaroğlu, Fahrettin Altun ve ekibini uyardı: Anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür

CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçime 12 gün kalan İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve ekibine uyarıda bulundu.

Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu "Son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica'cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. SON UYARIMDIR!" dedi.