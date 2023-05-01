Millet İttifakı'nın yeni seçim şarkısı ilk kez Manisa'da çalındı

- Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı liderleriyle birlikte çektiği kısa videolarla başlattığı 'Haydi' sloganlı yeni reklam kampanyasının şarkısı ilk kez Manisa'da çalındı.

"Haydi bolluğa haydi

Haydi kazanalım haydi

Haydi adalete haydi

Haydi eşitliğe haydi

Haydi gülelim haydi haydi

Haydi kazanalım haydi"

Sözlerinin yer aldığı yeni seçim şarkısı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Manisa mitingine gidişi sırasında otobüsten çalındı. Şarkıya milletvekili adayları ve CHP yöneticilerinin yanı sıra Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu da eşlik etti.