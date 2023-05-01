Millet İttifakı'nın yeni seçim şarkısı ilk kez Manisa'da çalındı
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu yavaş ve CHP'li milletvekilleri Manisa mitingine giderken seçim otobüsünde şarkıyı birlikte söyledi.
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı liderleriyle birlikte çektiği kısa videolarla başlattığı 'Haydi' sloganlı yeni reklam kampanyasının şarkısı ilk kez Manisa'da çalındı.
"Haydi bolluğa haydi
Haydi kazanalım haydi
Haydi adalete haydi
Haydi eşitliğe haydi
Haydi gülelim haydi haydi
Haydi kazanalım haydi"
Sözlerinin yer aldığı yeni seçim şarkısı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Manisa mitingine gidişi sırasında otobüsten çalındı. Şarkıya milletvekili adayları ve CHP yöneticilerinin yanı sıra Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu da eşlik etti.
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