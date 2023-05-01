Erdoğan'ın cüzdanını kalınlığı vatandaşa "Ooo" dedirtti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Genel Seçimleri kapsamında İzmir’de Cumartesi günü miting düzenledi.

Mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger eşlik etti.

KENDİSİNİ GÖRMEYE GELEN KIZA 200 TL VERDİ

Erdoğan miting öncesi seçim otobüsünden halkı selamlarken, kendisini görmeye gelen küçük bir kıza 200 TL verdi. Erdoğan'ın cüzdanını çıkardığı anlarda bir vatandaş "Ooo" diyerek tepki verdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.