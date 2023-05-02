Cem Uzan'dan dikkat çeken İnce ve Oğan yorumu

Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan, katıldığı bir televizyon programında Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin "Ben bugün seçim meydanlarında cumhurbaşkanı adayı olarak dolaşan Cem Uzan olsaydım asıl hedefim Erdoğan olurdu" dedi.

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Cem Uzan'dan dikkat çeken İnce ve Oğan yorumu

Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan, Sözcü TV'de kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. 

Saygı Öztürk'ün "Cumhurbaşkanı adayı olsaydınız şu anki tabloya bakıp Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oy oranlarını dikkate aldığınızda ne yapardınız?" sorusu hakkında konuşan Uzan, "Demokrasiye inanıyorsanız insanların seçme ve seçilme haklarına saygı göstermek zorundasınız. Muharrem İnce'nin yerine ahkam kesersem haddimi aşmış olurum. Seçilme ihtimali olmayan ya da az olan iki adayın ne yapmaları gerektiği kendi takdirleridir" dedi. 

"HEDEFİM ERDOĞAN OLURDU"

Uzan açıklamalarının devamında ise "Ama şunu yanlış bulurum, CHP'deki bazı arkadaşlarımız bunu yapıyorlar: 'Sen bizim oylarımızı bölüyorsunuz.' Bir dakika beyler, sizin seçilmeniz için sizden başka kimsenin aday olmaması mı gerekiyor? Sonuç konusunda evet söylemin yanlış olduğunu düşünüyorum. Siz Muharrem İnce'nin yüzde yarıma düşmesini sağlayın kampanyanızla" dedi.

Uzan son olarak "Ben bugün seçim meydanlarında cumhurbaşkanı adayı olarak dolaşan Cem Uzan olsaydım asıl hedefim Erdoğan olurdu" ifadelerini de açıklamasına ekledi.

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Cem Uzan Muharrem İnce Sinan Oğan seçim 2023
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