Yeşil Sol Parti İzmir'de yürüyüş: '7 Haziran ruhunun ötesini görüyorum'

Yeşil Sol Parti İzmir İl Örgütü, seçim çalışmaları kapsamında Karşıyaka ve Alsancak'ta yürüyüş düzenledi. HDP'li Garo Paylan, 2018 seçimine göre İzmir'de daha güçlü olduklarını söyledi.

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Yeşil Sol Parti İzmir'de yürüyüş: '7 Haziran ruhunun ötesini görüyorum'

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) İzmir İl Örgütü, seçim çalışmaları kapsamında Karşıyaka ve Alsancak'ta yürüyüş düzenledi.

Karşıyaka Çarşı girişinde başlayan yürüyüşe Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın ve HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ile milletvekili adayları da katıldı.

Yürüyüş öncesi kısa bir konuşma yapan Garo Paylan, "İzmir'de 7 Haziran ruhunun ötesini görüyorum. O dönem bile bu kadar güçlü değildik. İzmir bu sefer her zamankinden çok daha güzel, coşkulu ve neşeli. İbrahim başkan buradan vekil olarak gidecek. Ama bu yetmez bu bölgeden en az iki vekil göndermek istiyoruz" dedi.

ZAFER PARTİLİLERDEN SALDIRI GİRİŞİMİ

Yürüyüşte, milletvekili adayları ve Paylan halkı selamlarken, sık sık "Bizler buradayız Yeşil Soldayız", "Faşizme karşı omuz omuza" ve "Jin jiyan azadi" (Kadın, yaşam, özgürlük) sloganları atıldı.

Karşıyaka İskele önünde ise seçim standı kuran Zafer Partisi üyeleri ile kısa süreli gerginlik yaşandı. "Kurt" işareti yaparak ırkçı sloganlar atan gruba Yeşil Sol Parti üyeleri "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları ile karşılık verdi.

Yürüyüşün ardından vapurla Alsancak'a geçen kitle, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde de sloganlarla yürüdü. Garo Paylan ve milletvekili adayları esnafları ziyaret ederek bildiri dağıttı. 

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