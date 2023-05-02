Keşifler hep seçim döneminde: Müjdeler olsun, yine petrol bulduk!

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün düzenlediği Konya mitinginde enerji müjdelerine bir yenisini daha ekleyerek petrol bulunduğunu açıkladı. Erdoğan, Gabar Cudi’de günlük 100 bin varil kapasiteye sahip petrol bulunduğunu açıkladı.

20 Nisan günü Karadeniz’de bulunan doğalgazın devreye alınma törenine katılan Erdoğan, ‘yerli doğalgaz’ bulunması gerekçesiyle seçimin hemen öncesinde yıllardır dünya ortalamasının hayli üstünde tüketiciye sunulan gazdan mayıs ayında ücret alınmayacağını açıklamıştı.

Erdoğan bugün de doğalgazın ardından seçmenlere petrol müjdesi verdi. Gabar ve Cudi’de günlük 100 bin varil kapasiteye sahip petrol bulunduğunu açıklayan Erdoğan, enerjide dışa bağımlılığı büyük oranda azaltacaklarını söyledi. Erdoğan’ın bugün gündeme getirdiği müjde, 25 Ağustos 2012’de dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından da gündeme getirilmişti. Bakan Yıldız, bölgede önemli miktarda petrol bulgusuna ulaştıklarını açıklamış fakat terör nedeniyle arama çalışmalarına başlanamadığını belirtmişti.

Erdoğan’ın son ‘petrol keşfi’ müjdesi, akıllara AKP iktidarı döneminde, her seçim öncesi gündeme gelen ‘bulduk’ açıklamalarını getirdi.



Journo'nun 2020 yılında derlediği ‘müjdelerden’ bazıları şöyle:

2004 YEREL SEÇİMLERİ ÖNCESİ

(9 Eylül 2004) Hürriyet: Akçakoca’da doğalgaz bulundu

Akçakoca açıklarında doğalgaz bulundu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Osman Saim Dinç, Akçakoca açıklarında yapılan sondaj sonucu, Karadeniz’in ilk ekonomik ve ticari doğalgaz keşfini yaptıklarını açıkladı. Yıl sonuna kadar ciddi yatırımlar yapılarak, doğalgaz karaya çıkartılacak.

2007 GENEL SEÇİMLERİ ÖNCESİ

(26 Kasım 2006) DHA: Akçakoca’da doğalgazdan sonra petrol umudu

TPAO Üretim Daire Başkan Yardımcısı Mehmet Kul, Türkiye’nin Karadeniz’de bulunan ilk doğalgaz üretim tesisinde sona doğru gelindiğini, açıklarda ve daha derinlerde petrol bulacaklarından emin olduklarını söyledi.

(20 Mayıs 2007) AA: Karadeniz doğal gazı devreye girdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Akçakoca açıklarında çıkartılan doğalgazın Türkiye’de konutlarda tüketilen doğalgazın onda birini karşılayabildiğini söyledi. (Karadeniz gazı için devreye alınma töreni, 20 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirildi)

(26 Ağustos 2007) Sabah: Karadeniz’de petrol ağa takıldı

Müjdeli haber önceki gün Meclis’te Cumhurbaşkanlığı 2. tur oylaması yapılırken geldi. Muharrem Sarıkaya, Enerji Bakanı Hilmi Güler’in verdiği müjdeli haberi yazdı.

2010’DAKİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ REFERANDUMU ÖNCESİ

(15 Mayıs 2009) Sabah: Sakarya’da doğalgaz bulundu

Kaynarca ilçesinde, TPO tarafından yapılan sismik araştırmalar sonrasında bölgede doğalgaza rastlanınca sondaj çalışması başlatıldı. TPAO bir süre önce Karadeniz Akçakoca açıklarında doğalgaz bulunması üzerine Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı aynı hat boyunda araştırma yaptı.

(17 Haziran 2010) AA: Yeni doğalgaz rezervi bulundu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın Batı Karadeniz açıklarında sürdürdüğü doğalgaz arama çalışmaları sırasında 1.600 metre derinlikte yeni rezerv bulunduğu bildirildi. Akçakoca sahilinin yaklaşık 14 kilometre açığında, denizin 100 metre derinliğinde yeni bir kuyu açılarak sondaj çalışması başlatıldı.

(29 Mart 2011) AA: TPAO’dan sevindiren Akçakoca açıklaması

TPAO’dan Akçakoca’daki üretim platformuyla ilgili güzel haber geldi. Üretim Daire Başkan Yardımcısı Mehmet Kul, Düzce’nin Akçakoca İlçesi açıklarındaki 4’üncü doğalgaz üretim platformunun devreye girmesiyle günlük 250 bin metreküp olan doğalgaz üretimlerinin 600 bin metreküpe çıktığını söyledi.

(25 Ağustos 2012) Bakan Yıldız: Petrol bulduk ama çıkaramıyoruz

Akçakoca açıklarındaki doğalgaz platformunda incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Hakkâri civarlarında önemli miktarda petrol bulgusuna ulaştıklarını kaydetti. Yıldız, “Ancak hem özel sektör hem de TPAO petrolü terör nedeniyle aramaya başlayamadı” dedi.

(10 Mart 2013) Milliyet: Karadeniz, petrol ve doğalgazda yeni merkez

Enerji savaşlarının yeni merkezi Karadeniz oluyor. Exxon-Mobil, Shell, Chevron, Total, OMV, Rosneft, Petrobras ve Repsol gibi küresel oyuncuların bölgeye akın etmesi “Karadeniz’de ciddi petrol ve doğalgaz rezervi” olduğuna dair tezleri güçlendiriyor.

(29 Haziran 2020) Bakan Dönmez: Akçakoca’da bir doğalgaz keşfi oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Türkiye Petrolleri’nin kendi sondajıyla Akçakoca’da bir doğalgaz keşfi oldu. Rezerv yakaladılar. Üretim de yapılıyor. Batı Karadeniz tarafında böyle bir keşfimiz ve üretimimiz var. Karadeniz’den o açıdan biraz daha ümitliyiz” dedi.

EN AZ 30 KEZ PETROL YA DA DOĞALGAZ BULUNMUŞ

Gazeteci Deniz Zeyrek, Sözcü gazetesinde 21 Ağustos 2020 tarihli yazısında AKP hükümetlerinin ‘müjdelerine’ ilişkin şu değerlendirmeyi yapmıştı:

“Üşenmedim saydım, 2003’ten beri değişik bakanlar ve Başbakan en az 30 kez Anadolu’nun değişik yerlerinde ya da denizlerde “petrol” ya da “doğalgaz” bulunduğuna dair bilgiler paylaşmış. Bazı haberlerde “Türkiye’nin 40 yıllık ihtiyacını karşılayacak kadar” ifadesi dahi kullanılmış.”