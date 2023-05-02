Ferhat Göçer'den siyasi partilere çağrı: Mitinglerde çalınan eserlerin telifini ödeyin

MSG Başkanı Ferhat Göçer, mitinglerde çalınan eserlerin telifinin ödenmesi konusunda siyasi partilere çağrıda bulundu.

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Ferhat Göçer'den siyasi partilere çağrı: Mitinglerde çalınan eserlerin telifini ödeyin

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin (MSG) Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, siyasi partilere çağrıda bulundu. Göçer, mitinglerde çalınan eserlerin telifinin ödenmesi hakkında, tüm parti teşkilatlarına ihtarname gönderip telif talebinde bulunacaklarını söyledi.

Tüm parti temsilcilerinin telif haklarını destekleyici açıklamalar yapmasının ümit verici olmasına karşın seçim döneminde karşılaşılan durumun endişe verici olduğunu belirten Göçer’in açıklamasında kullandığı ifadeler şöyle:

"Mitingler, konuşmacılar mikrofon başına geçinceye kadar hoparlörlerden yayınlanan müziklerle konser alanlarına dönüşmüş durumda. Türkiye’nin dört bir yanında her gün onlarca miting yapılıyor. Otobüslerde ve miting alanlarında, partilerin kendi slogan şarkıları; üyemiz eser sahiplerinin izinli izinsiz şarkıları hoparlörlerden bangır bangır çalınıyor. Telif haklarına saygı gösterilmesini beklemek en doğal hakkımız Tüm parti teşkilatlarına sesleniyorum. Konser alanına çevirdiğiniz mitinglerde çalınan eserlerin telifini ödeyin. Telifini ödemeyen, eser sahibi üyelerimizin iznini almayan tüm parti teşkilatlarına ihtarname gönderip, alanlarda tespit yaparak hakkımızı arayacağız.

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