Kaftancıoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seçim sandıklarını ziyaret etti: Bütün partilerin temsilcileri barış içerisinde süreci yürütüyor

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yurt dışında kayıtlı seçmenlerin oy kullandığı sandıkları ziyaret etti.

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Kaftancıoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seçim sandıklarını ziyaret etti: Bütün partilerin temsilcileri barış içerisinde süreci yürütüyor

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy verme işlemlerinin devam ettiği Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki sandıkları ziyaret ederek, görevlilere başarılar diledi. Ziyaret sonrası değerlendirme yapan Kaftancıoğlu, bu yıl daha fazla oy kullanıldığını belirterek şunları söyledi:

“Bugün yurt dışında yaşayan seçmen vatandaşların oy kullandığı Sabiha Gökçen Havalimanı’na geldik ve sandıkları ziyaret ettik. Orada çalışan sandık görevlilerine ve siyasi parti temsilcilerine teşekkür ettik, bu demokrasi yarışında kendileri görevlerini yerine getirdiği için. Burayı gezerken yetkililerden ve sandık başındaki arkadaşlarımızdan aldığım bilgiye göre, bu yıl oy kullanımının oldukça fazla olması, geçmiş yıllara nazaran memnun etti bizleri. Ayrıca 31 Mart seçimlerinde bir zarfın içindeki 4 oydan 1’inin geçersiz sayıldığı dönemde kendi sandık görevlilerini bile yok sayan ve hakarete varacak açıklamalar yapan iktidar yetkililerine de buradan şunu söyleyeyim, havalimanında şu anda bütün siyasi partilerin temsilcileri var. Gayet güzel, barış içerisinde, olması gerektiği gibi süreci yürütüyorlar. Yine kendi siyasi parti temsilcilerinize umarım haksızlık etmezsiniz. Bir kez daha herkesi oy vermeye davet ediyorum.” 

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