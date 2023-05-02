Akşener'den Erdoğan'a "Tür" tepkisi: Bunun cevabını sandıkta verecek misiniz?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivas'ta konuştu.

Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun "Aleviyim" açıklamasına verdiği "Biz her türe saygılıyız" sözüne tepki gösterdi.

İYİ Parti lideri, "Ben Aleviliğe ben her türe saygı duyarım, dedi. Yahu insanız. İnsanı yaratan Allah. Dolayısıyla Allah'ın kuluyuz. Nasıl oluyor tür. Bunun cevabını verecek misiniz sandıkta? O zaman bir oy Kemal'e bir oy Meral'e" dedi.