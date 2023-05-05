Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'yaş çay alım fiyatı' yanıtı: Ezdirmem, ezdirmeyeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beklenen yaş çay alım fiyatını Rize Mitingi’nde açıkladı. Erdoğan, geçen yıl 7 lira olan çay alım fiyatının bu yıl yüzde 64 artırılarak 11 lira 30 kuruş olduğunu duyurdu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın açıkladığı yaş çay alım fiyatına dair Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

“Erdoğan, çayın anavatanı Rize’de, çayın taban fiyatına müjde verir gibi sadaka zammı açıkladı” diyen Kılıçdaroğlu, “Bu zamla yaş çay taban fiyatı 11,30 TL oldu. Maliyetleri bilmiyor mu? Biliyor elbette. 1 kg yaş çay yaprağının maliyeti 11,32 TL'yi buluyor” dedi.

Kılıçdaroğlu devamında şunları ifade etti:

“Ziraat odalarının analizlerini görmezden geliyor, üreticinin alın terini yok sayıyor, sadece çay baronlarının dediklerine kulak veriyor, onların çıkarlarını gözetiyorlar. Üretici bırakın gelecek yıl için kenara para koymayı, ürününü zararına satmaya zorlanıyor.

Düzelteceğiz sevgili halkım, düzelteceğiz. Bay Kemal sözü veriyorum! 15 Mayıs’ta göreve gelir gelmez, çay fiyatı refah payıyla beraber en az 15 TL olacak. Ben bu ülkenin çay üreticisini hayat pahalılığı altında ezdirmem, ezdirmeyeceğim. Sözümden de dönmeyeceğim.”