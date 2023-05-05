Kılıçdaroğlu: Depremzedelerin evlerini ve iş yerlerini 5 kuruş almadan yapacağım

GERÇEK GÜNDEM /

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; Mersin Millet Buluşması'nda yurttaşlarla bir araya geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen depremde evleri ve işyerleri yıkılan depremzedelerin Millet İttifakı iktidarında borçlandırılmayacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu depremde yıkılan evler ve iş yerleri için kamu idaresinin de sorumluluğunun bulunduğunu hatırlattığı konuşmasında Anayasa gereği idarenin sorumluğundan meydana gelen hasarı devletin karşılaması gerektiğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu; "Ben bütün depremzedelere söz verdim. Evleri yıkılan, dükkanları yıkılan bütün depremzedelerin evlerini, işyerlerini yapacağım ve 5 kuruş almadan teslim edeceğim. 20 yıl borçlanma olmayacak. Aslında Anayasa bunu diyor" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle oldu:

"DÜNYA SİYASET TARİHİ YAZACAK"

Birlikte değiştireceğiz. Birleşe birleşe değişeceğiz. Bir otoriter yönetimi demokratik yollarla değiştireceğiz. 5 milyon 300 bin genç gidecek, otoriter yönetimi değiştirecek. Dünya siyaset tarihi bunu yazacak. Dünya gençliği için de örnek olacaksınız.

Depremzedelere en çok kucak açan il Mersin. 350 bin depremzedeyi kucakladınız. Dünyaya dayanışma örneği sergilediniz.

"DEPREMZEDELERİN EVLERİNİ VE İŞ YERLERİNİ 5 KURUŞ ALMADAN YAPACAĞIM"

Ben bütün depremzedelere söz verdim. Evleri yıkılan, dükkanları yıkılan bütün depremzedelerin evlerini, iş yerlerini yapacağım ve 5 kuruş almadan teslim edeceğim. 20 yıl borçlanma olmayacak. Aslında Anayasa bunu diyor.

"BAY KEMAL VATANDAŞA ÇALIŞACAK"

Emekliye de söz verdim. Kurban Bayramı'nda emekli bankadan 15 bin lira parasını çekecek. Diyorlar ki 'Parayı nerden bulacaksın?' Bay Kemal tam 27.5 yıl devlette çalıştı, Maliye Bakanlığı’nda. Bütçe nasıl yapılır, paralar nerelere harcanır, planlama nasıl olur bütün hayatı bununla geçti. Bütçeyi siyasi otorite yapar. Siyasi otorite parayı kime uygun görürse ona verir. Onlar beşli çetelere, Bay Kemal vatandaşa, emekliye, işçiye, çiftçiye çalışacak. Üç dört yerden maaş alanların tamamını keseceğim. Bu dönemi bitireceğiz.

"ATATÜRK'ÜN ÇANKAYA'SINA ÇIKACAĞIM"

Benim saraylarda gözüm yok. Ben sizler gibi yaşamaya alışkınım, mütevazı yaşamak istiyorum. Allah nasip ederse Cumhurbaşkanı seçildiğimde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Çankaya’sına çıkacağım.

Yeteri kadar kamplaştırıldık. Sinir küpü olduk. Komşu komşunun kimliğini, inancını sorgulamaya başladı. Buradan çıkmamız lazım. Herkesin kimliği, inancı, yaşam tarzı Bay Kemal’in başının üstüne.

"KÖYLERDE ZİRAAT MÜHENDİSİ, TEKNİSYEN OLACAK"

Köylerde sadece öğretmen ve imam olmayacak. Tarım yapılıyorsa ziraat mühendisi, teknisyeni olacak. Hayvancılık yapılıyorsa veteriner hekim olacak. Çiftçinin toprak analizlerine bakılacak. Bu söylediğim kişiler üreticinin emrinde olacak.

"SURİYELİLERİN CAN VE MAL GÜVENLİKLERİNİ TAMAMEN SAĞLAYACAĞIZ"

Suriyeli kardeşlerimizi en geç iki yıl içinde kendi ülkelerine uğurlayacağız. Asla ırkçılık yapmayacağız. Onların okullarını, kreşlerini, yollarını Avrupa Birliği fonlarıyla yapacağız. Gidecekler kendi ülkelerine ve ata toprağında rahat etmelerini sağlayacağız. Meşru hükümetle karşılıklı büyükelçilikleri hemen açacağız. Buradan gidenlerin can ve mal güvenliklerini tamamen sağlayacağız.

"O PARALARIN TAMAMINI GETİRECEĞİM"

Parayı alacaksın New York'ta 35 katlı bina yapacaksın, Bak Kemal bunu seyredecek! Yemezler, o paraların tamamını getireceğim.

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İlk olarak kürsüye çıkan Mansur Yavaş, "2019 yılında Ankara'da çok iftira attılar. Siyaseti sürekli olarak çirkinleştirdiler. Seçime girerken mutlaka biraz milliyetçilik, biraz da muhafazakarlık sosuna ihtiyaç duyuyorlar. Lüks villaların, lüks hayatların konuşulmasını istemiyorlar. Bunun için aynı iftiraları atıyorlar" ifadeleriyle AKP'lilerin Millet İttifakı hakkında propagandalarının gerçeklik taşımadığını vurguladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devletin imkanlarıyla seçim faaliyetleri yürüttüğünü hatırlatan Yavaş, "Propagandaya özel uçaklarla gidiyorlar. TRT gibi devletin bir kurumunda sayın Genel Başkanımız 32 dakika konuşuyor, Cumhurbaşkanı 32 saat konuşuyor. Hani adalet!" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son Başbakan AKP'li Binali Yıldırım'ın Habertürk yayınında Millet İttifakı'nı hedef göstermesine; "PKK ile aynı görüşleri savunan HÜDA-Par'ı el üstünde tutuyorlar. Dün akşam eski başbakan (Binali Yıldırım) "HÜDAPAR bizim ittifakımızda değil" dedi; kendilerini milli, bizi gayri milli ilan etti. Millilk böyle lafla olmuyor. Oğlunuzun olduğu iddia edilen Hollanda'daki serveti getirin Türkiye'ye... Merkez Bankası'nın dövize ihtiyacı var. Kim milli kim gayri milli belli olur!" sözleriyle yanıt verdi.

Mansur Yavaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"KİMSENİN CİNSEL HAYATINA DEVLET KARIŞAMAZ"

En son 85 yaşındaki Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu’nu LGBT’ci ilan ettiler. Sürekli ‘Bunlar LGBT’ci’ diyorlar. Aslında kötü bir şey söylemek istiyorlar. Anlıyorsunuz ne demek istediğimi değil mi? Ben bunların LGBT karnesini açıyorum. Sayın İçişleri Bakanı, ‘Bunlar gelirse erkekle erkekle, insanla hayvan evlenecek’ diye sürekli fantazilerini anlatıyor. Maşallah çok zengin fantazileri var. Türkiye’de 2002’den sonra bir sürü LGBT derneği kurulmuş, bu hükümet zamanında. Bunlardan 7’si Soylu döneminde kurulmuş. LGBT oteli açılmış, müslüman eşcinseller derneğine de izin vermişler. Kimsenin cinsel hayatına devlet karışmaz ama bunu bizlere hakaret etmek amacıyla söylüyorlar.