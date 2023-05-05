Bozdağ'dan Akşener'e 'İmralı' yanıtı: Oraya zaman zaman teknik ekip gidiyor

Bozdağ, Akşener’in "Yargıdan birini gönderdiler" sözlerine ilişkin "O hakimin adını açıklayın. O belgeleri yayınlamazlarsa yarın ben bütün basına vereceğim. Yayınlamaları çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

“Yalan söylüyorlar. Ellerinde belge var dedikleri kısımlar oraya zaman zaman teknik heyetler gider" diyerek muhalefetin açıklamalarını yalanlayan Bozdağ, "Böyle bir görevlendirme ile ilgili yapılan çalışmaları çarpıtıyorlar. Öcalan ile alakası olmayan çalışmayı, teknik görevlendirmeleri, yazışmaları alıp Öcalan ile görüştüler diye çarpıtıyorlar "dedi.

Belgelerde ne yazıldığını bildiğini ifade eden Bozdağ, "Bu bir ahlak meselesi. Orada bir sürü teknik anlamda sorun oluyor. Oraya teknik ekip gidiyor. Bunun Öcalan ile hiç alakası yok. Teknik sorunları gidermek için yapılan şeyler. Kandil açıklama yapıyor, Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz diye. Onlar ne dedi, terör varsa biz yokuz diye. Söylediklerini çiğnemek için bunu söylüyorlar" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazeteci yazar Murat Ağırel'in gündeme getirdiği 28 Mart'ta gerçekleştiği öne sürülen görüşmeyle ilgili Habertürk'te Fatih Altaylı'nın programı Teke Tek programında konuşmuştu.

Akşener, 'yargıdan biri'nin gittiğini ileri sürerek “Daha yeni İmralı’ya adam gönderdiler, yardım istediler. Kimin gönderildiğini biliyorum. Siyasetçi olsa adını hemen söylerim. Yargıdan birini gönderdiler" ifadelerini kullanmıştı.