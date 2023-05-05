Tanrıkulu, Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası’nda isyan etti: Esnafa bu eziyeti yaptırmayın

CHP Diyarbakır Milletvekili Adayı Sezgin Tanrıkulu, seçim gezileri kapsamında Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası’nı ziyaret ederek esnaf ve üreticilerle bir araya geldi.

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CHP Diyarbakır 1. Sıra Milletvekili Adayı Sezgin Tanrıkulu, seçim gezileri kapsamında Diyarbakır Canlı Hayvan Borsasını ziyaret ederek esnaflarla ve üreticilerle bir araya geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin dezenfekte işlemlerini gerekçe göstererek her hafta çarşamba günleri borsayı kapatmasına tepki gösteren esnaflar, hali hazırda rutin olarak kapalı olan Pazar günleri dezenfekte işlemlerinin yapılmasını talep ediyorlar. Öte yandan giriş ve tartı ücretlerinden de dert yanan borsa esnafını dinleyen Tanrıkulu da yaptığı açıklamayla bu uygulamaya tepki gösterdi.

Hafta ortasında gerçekleşen bu uygulamanın esnafa zarar verdiğini dile getiren Tanrıkulu, "Diyarbakır Canlı Hayvan Borsasındayım, burada esnafa ve üreticiye zarar veriliyor. Hafta ortasında dezenfekte bahanesiyle borsayı kapatıyorlar, bu işlem neden borsanın zaten kapalı olduğu Pazar günü yapılmıyor da Çarşamba günü yapılıyor. Bu uygulamayla buradaki esnafa ve üreticiye zarar veriyorsunuz" sözleriyle uygulamaya tepki gösterdi.

CHP Adayı Tanrıkulu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ve Diyarbakır Valiliğine çağrıda bulunarak "Borsayı hafta ortasında kapatmayın, bu uygulamaya derhal son vererek esnafa ve üreticiye daha fazla zorluk yaşatmayın" dedi.

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