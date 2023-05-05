Yurt dışı sandıklarından neler oluyor? '720'lik açılmamış oy pusulalarında bir partinin mührü vurulmuş pusulalar çıkmış'

GERÇEK GÜNDEM /

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanı Seçimi için Türkiye'de geri sayım sürerken yurt dışı sandıklarında oy verme işlemi başladı.

YURT DIŞINDA OY VERME İŞLEMLERİ BAŞLADI

Yurt dışında 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi 9 Mayıs'a kadar devam edecek. Yurt dışı seçim kütüğüne kayıtlıların oy kullanmaları için hazırlanan gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de bitecek.

Seçimlerde 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak. Yurt dışındaki seçmen sayısın 3 milyon 416 bin 098 olarak açıklandı.

AÇILMAMIŞ PUSULALARDA DA AKP MÜHRÜ İDDİASI

Seçim güvenliği hakkında endişeler sürerken gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Avustralya'da açılmamış oy pusulalarında mühür vurulmuş pusulalar yer aldığını açıkladı. Işık, pusulanın fotoğrafını da paylaştı. Paylaşımda oy pusulasında AKP'nin mührünün vurulu olduğu görüldü.

Gazeteci Candaş Tolga Işık; "Avusturalya'dan bir sandık yetkilisi arkadaşımız yazmış. Fotoğrafını da göndermiş. 720'lik açılmamış oy pusulalarında bir partinin mührü vurulmuş pusulalar çıkmış. Sandık başındaki bir yetkili yakalamış, tutanak tutulmuş. Kabine girmeden önce pusulalarınızı mutlaka kontrol edin" diye yazdı.

İşte oy pusulasının fotoğrafı:

CHP'DEN 'AÇILMAMIŞ OY PUSULASINDA AKP MÜHRÜ' AÇIKLAMASI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada da Avustralya'da açılmamış oy pusulasında AKP’ye basılan mühür çıktığı duyuruldu.

Fotoğrafların da yer aldığı açıklamada; "Yurt dışı seçimlerde, açılmamış oy pusulasında AKP’ye evet mührü… Avustralya Sidney 2-G sandığında, açılmamış oy pusulasında AKP’ye basılan mühür çıktı. Tutanak tutuldu. Partimiz adına Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu’na suç duyurusunda bulunuyoruz. Takipçisi olacağız" denildi

İşte o oy pusulası ve tutanak: