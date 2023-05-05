Erdoğan: Selo benim 51 Kürt kardeşimin ölümüne neden oldu

GERÇEK GÜNDEM - Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van Mitingi’nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, 14 mayıs seçimleri öncesinde muhalefeti hedef almaya devam etti. Erdoğan, “Bu gördüğünüz Selo benim 51 Kürt kardeşimin ölümüne neden oldu. Bay Bay Kemal gelince onu çıkartacağız diyor. Bu iş Türk - Kürt meselesi değil, Alevi- Sünni meselesi değil insanlık meselesi” dedi.

Erdoğan ayrıca, "CHP LGBT'ci mi? İYİ Parti LGBT'ci mi, HDP LGBT'ci mi? Yanlarında da yavrucuklar var. AK Parti'nin kitabında MHP'nin kitabında LGBT yok. Çünkü biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Van'ı terör örgütünden kurtardık. Devletinize güvenin, terör örgütü bir daha sizin kılınıza bile ilişemeyecek. Bundan sonra Gabar terörle anılmayacak, bundan sonra Gabar, o bölgede ayrı bir petrol zenginliğiyle anılacak. Düşünün CHP buraya gelip miting yapabilir miydi? Kimle yaptılar?

14 Mayıs akşamı İnşallah hep birlikte bir başka güleceğiz. Her ne kadar siyasi uzantıları hala o kara günlerin, o eski kanlı günlerin hayali ile yaşamaya devam ediyorsa da artık o iş bitti. Yıllarca sizin ve evlatlarının canını ve geleceğini karartarak istismar siyaseti yapanların dönüp dolaşıp kimin arkasına takıldığını gördünüz değil mi? Diyarbakır annelerinin acısını biliyorsunuz değil mi? Kardeşlerim bunları Kandil'e kimler kaçırdı?

2011 depreminin ardından Van'ı adeta yeniden inşa ettik mi? Bay bay Kemal ne söz verdi? Bu CHP'lilere sormak lazım ya siz Van'a ne kazandırdınız? Siz ne getirdiniz diye sorun, CHP'lisine sorun HDP'lisine sorun.

Direksiyonda Kılıçdaroğlu görünüyor ama değil. Onun görevi mutfakta video çekmek, sahnede kalp yapmak. İpin ucu başkalarının elinde olunca bunlar sürekli bir tarafa savruluyor. Elbette masada ne yaptığını bilenler de var. Suriye'deki iç karışıklıklarda provokasyonlarla Kürt kardeşimin kanını oluk oluk akıtan bunlar değil mi? Daha geçen gün Çanakkale'de kahvehane basarak, yurt dışında oy kullananlara saldırarak asıl niyetlerini gösterdiler. Van'ın tercihinin 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı olacağından hiçbir şüphem yok.

Biz birileri gibi köken ve mezhep ayrımcılığı değil, eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz. Bu gördüğünüz Selo benim 51 Kürt kardeşimin ölümüne neden oldu. Bay Bay Kemal gelince onu çıkartacağız diyor. Bu iş Türk - Kürt meselesi değil, Alevi- Sünni meselesi değil insanlık meselesi. Ancak biz iktidarda olduğumuz sürece adalet yerini bulacaktır. Benim 51 Kürt kardeşimin canına kıyanlara biz cezaevinden çık demeyiz, hepsi hesabını ödeyecek. İşte masa bu. İşte masa bu masanın etrafındaki çapı, niyeti bu. Bu masa müzakere masası olmaktan çıkalı çok oldu. Savaş Ay sağ olsa da onun yaptıklarını anlatsa. Şimdi hastanelerimiz nasıl, pırıl pırıl. Şimdi buraya bir hastane daha geliyor. Bu masa çocukların yürümeye yeni başladığında kullandığı örümceğe benzedi. Direksiyonda Kılıçdaroğlu görünüyor ama onun görevi mutfakta video çekmek. Baş belirsiz, meydan ıssız diye bir söz varya tam da öyle bir durum var. Sürekli bir tarafa savruluyorlar.

Ülkemizin terör sorununu bitirmek istediğimizde ısıran bunlar değil miydi? Benim Kürt kardeşlerimin kanını oluk oluk akıtan bunlar değil miydi? Bu acıların neresinde Kürt kardeşlerim var. Bu ülkenin 85 milyon vatandaşının her biri tarihinin en güvenli dönemini yaşarken Türkiye'yi eski karanlık günlerine döndürmenin kime ne faydası var? attığımız adımlara çelme takmanın kime ne faydası var? Birileri kandan kaostan beslendiği için onların bu tabloya çok ihtiyacı var.”

Kaynak: Gerçek Gündem