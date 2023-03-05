Turhan Çömez, ikinci turda Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in altılı masayı terk edip CHP’li Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlarına seslenmesi sonrası tartışmalar sürüyor.

Dün konuşan İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, ikinci turda Kılıçdaroğlu’nu destekleme konusunda, “O konuda bir şey diyemem” demişti.

Bugün Halk TV yayınına katılan Turhan Çömez, aynı soruyu şöyle yanıtladı:

“Bugün beş baş danışman ortak kanaatimizi paylaştık. Bir kere daha altını çiziyorum. Bu bizim partimizin de ortak kanaati, sayın genel başkanın da ortak kanaati. Bütün çabamız ve desteğimizi Erdoğan’ın tek adam rejiminin ve ucube sisteminin karşısına yığacağız. Desteğimizi Erdoğan’ın karşısında olanlarda tutacağız. Erdoğan rejiminin bitmesi için kiminle beraber olmamız gerekiyorsa onunla beraber olacağız.”

ERSAN ŞEN İYİ PARTİ'NİN ADAYI OLMAYACAK

Çömez, hukukçu Ersan Şen’in adaylığıyla ilgili de “Görüşme olacak ama bunun adaylıkla sonuçlanacağı konusunda kimsenin bir inancı olmasın” dedi.

Dün Habertürk TV’deki ‘Olaylar ve Görüşler’ programının canlı yayınında konuşan Şen, İYİ Parti’den talep gelmesi durumunda aday olabileceğini, görevden kaçmayacağını söylemişti.

Program devam ederken Ersan Şen, Akşener tarafından reklam arasında aranmıştı.

Şen görüşmenin içeriğinin de paylaşmıştı: “Akşener, ‘Bunda ciddi misiniz’ dedi, ‘Ciddiyim’ dedim, görüşmek istedi. Muhtemelen bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceğiz.”