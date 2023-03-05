Ankara Büyükşehir Meclisi’nde grup kurabilmesi için İyi Parti'ye geçen CHP'li üyeler istifa etmeye başladı

Bir ABB yetkilisi, “Başından beri açıklamalarımız ve duruşumuz net olmasına rağmen takınılan bu tavır güven sorununu ortaya koyuyor" dedi.

Ankara Büyükşehir Meclisi’nde grup kurabilmesi için İyi Parti'ye geçen CHP'li üyeler istifa etmeye başladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ağır suçlamalarla Altılı Masa'dan ayrılmasının ardından gerilim sürüyor.  Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinde grup kurabilmeleri için yerel seçimlerden sonra İYİ Parti’ye geçen CHP’li üyeler istifa etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın istifalardan haberi olmadığı ve durumdan rahatsızlık duyduğu iddia edildi. 

HaberTürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre,  bir ABB yetkilisi, “Başından beri açıklamalarımız ve duruşumuz net olmasına rağmen takınılan bu tavır güven sorununu ortaya koyuyor. Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na görüşmeden önce bilgi verilmesine ve onay alınmasına rağmen yapılan bu açıklamanın ‘gitmeyin’ anlamına geldiği ve görüşmenin iptal edilmek istendiği muhakkaktır. Yine Başkanımızın bilgisi dışında meclis üyesinin istifa ettirilmesi de Sayın Mansur Yavaş’ı kent yönetiminde zor durumda bırakan bir hamledir. Bilgimiz dışında yapılan bu hamleler ve açıklamalar artık Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimine zarar verecek boyuta ulaştı. Buradaki amacın bir araya gelinmesi ve ülkemiz için olumlu bir girişimde bulunulması iken takınılan bu tavrı anlamakta güçlük çekiyoruz” dedi.

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