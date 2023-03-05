Demirtaş'tan Amedspor'a destek: Sen başını dik tut, beyaz torosçuların siyasi uzantılarını bize bırak
Selahattin Demirtaş "Sen başını dik tut Amedspor ve muhteşem futbolunu oyna. Beyaz torosçuların siyasi uzantılarını bize bırak..." dedi.
6 yıldan uzun süredir Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Bursa'da ırkçı saldırıya maruz kalan Amedspor'a destek verdi.
Demirtaş'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Sen başını her zamanki gibi dik tut @amedskofficial ve muhteşem futbolunu oyna. Beyaz torosçuların siyasi uzantılarını bize bırak. Bunların ağa(r)babalarına teslim olmadık, artıklarına mı boyun eğeceğiz!"
Sen başını her zamanki gibi dik tut @amedskofficial ve muhteşem futbolunu oyna.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) March 5, 2023
Beyaz torosçuların siyasi uzantılarını bize bırak.
Bunların ağa(r)babalarına teslim olmadık, artıklarına mı boyun eğeceğiz! pic.twitter.com/MdhYdKgrYS