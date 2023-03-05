Demirtaş'tan Amedspor'a destek: Sen başını dik tut, beyaz torosçuların siyasi uzantılarını bize bırak

Selahattin Demirtaş "Sen başını dik tut Amedspor ve muhteşem futbolunu oyna. Beyaz torosçuların siyasi uzantılarını bize bırak..." dedi.

Demirtaş'tan Amedspor'a destek: Sen başını dik tut, beyaz torosçuların siyasi uzantılarını bize bırak

 6 yıldan uzun süredir Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Bursa'da ırkçı saldırıya maruz kalan Amedspor'a destek verdi.

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 Demirtaş'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Sen başını her zamanki gibi dik tut @amedskofficial ve muhteşem futbolunu oyna. Beyaz torosçuların siyasi uzantılarını bize bırak. Bunların ağa(r)babalarına teslim olmadık, artıklarına mı boyun eğeceğiz!"

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