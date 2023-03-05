İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dikbayır: Akşener'in açıklamasını Genel İdare Kurulu'nda önceden bilmiyorduk, niye bilelim ki!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ağır suçlamalarla Altılı Masa'yı terk etmesinin ardından, masada ve sonrasında yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dikbayır, Akşener'in yaptığı konuşmanın metninin önceden İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nda paylaşılmadığını, bilmediklerini söyledi. Habertürk programında Nagehan Alçı'nın "Bilmiyor muydunuz" sorusu üzerine "Niye bilelim ki" diyen Dikbayır, Genel İdare Kurulu'nun meseleler hakkında istişare ederek karar aldığını vurgulamakla yetindi.

Millet İttifakı'nın adayının kamuoyu anketiyle belirlenmesi gerektiğini savunan Ümit Dikbayır, Kübra Par'ın "Peki siz masadan kalkmak konusunda anket yaptınız mı" sorusuna, "Olur mu canım öyle şey" karşılığını verdi.

HaberTürk'te Kübra Par'la Açık ve Net programında açıklamalarda bulunan Ümit Dikbayır şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle Sayın Akşener masadan kalkmadı, kaldırıldı. Toplantının ertesi günü biz Genel İdare Kurulu olarak oy birliğiyle karar aldık. Sayın Akşener'e Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemediğimizi söyledik."

Seçimi birinci turda bitirebilecek adaylar var. Mesela Mansur Yavaş ismi çok öndeydi. CHP'nin Sakarya'da yaptığı ankette yüzde 70 küsür çıktı Mansur Yavaş. Hakkari'de de çıktı, Aydın'da da çıktı, Diyarbakır'da da çıktı.

Bizim yaptığımız şey milletin sesini duyurmak değil mi? Genel Başkan masaya bunu getirdi. Ha yetmedi eğer bunlara hayır derseniz bir anket yapalım. Bu bu masada millet yok demek.

"AKŞENER "TWEET'İ KALDIRIRSAN İYİ OLUR" DEDİ"

Beşli imzayı öğrenince çok kızdım ve tweet attım. Sonra Sayın Akşener aradı ve 'Kaldırırsan iyi olur' dedi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylık için bu kadar direteceğini hiç kimse düşünmedi.

Sayın Akşener 'Olaylar bu noktaya benim yüzümden gelmedi. Çıkarlarım için kimseyle pazarlık yapmadım. Sayın Kılıçdaroğlu milletin talebine onay verirse geri dönerim, gurur yapmam' dedi.

Bir kişi hariç hiç kimse bu adaylığı istemedi

ERSAN ŞEN'E ADAYLIK TEKLİFİ GİTTİ Mİ?

Dikbayır, Ersan Şen sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Genel Başkanımız, adaylık konusunu herkesle istişare eder, herkesle görüşür. Ersan Şen'i adaylık teklif etmek için aramadı. Olur mu öyle şey? Aramanın amacı adaylık değil teşekkürdü."