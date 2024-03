Tuncer Bakırhan'dan HÜDA-PAR'a sert çıkış: Batman, MHP ile JİTEM ittifakıyla aynı saflarda yer alanlara cevabını verecek

Halkların Demokratik Partisi(DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Batman Newroz'una konuk oldu.

Newroz alanında halka seslenen Bakırhan, Erdoğan'ı ve HÜDA-PAR'ı eleştirdi.

Bakırhan, şunları söyledi:

"Burada 'Kürt’üz’ diyen kimileri Ankara’da Kurtlarla aynı sofrada oturuyor. Burada 'Kürdüz' diyorlar, Ankara’da Kurt ittifakıyla, JİTEM ittifakıyla birlikte sizin geleceğiniz, kimliğiniz için mücadele eden partimize karşı kumpaslar kuruyorlar. Bizlere geçmişimizi unutturmaya çalışanlara; Batman hafızadır, hakikattir diyoruz. Batman hafızasını asla ama asla unutmayacaktır. MHP ile JİTEM ittifakıyla aynı saflarda yer alacaklar, Meclis'te iki kelime Kürtçe konuştuğumuzda sesimiz kısıldığı zaman onlarla aynı hizada duracaklar, burada da Kürt halkına şirin gözükerek 'biz de Kürt’üz’ diyecekler. Hadi oradan hadi, Batman halkı bunu yutmaz. Batman'ı çok iyi tanıyorum emin olun bu meydanda bulunan birçok ailemizin duvarlarının baş köşesinde 90’larda kontralar tarafından katledilen kardeşlerimizin resimleri duruyor. İşte Batman o resimlerdir. O resimlerin orada durmasına sebebiyet verenlere 31 Mart’ta Batman halkı gerekli cevabı verecektir.

'REKOR OY VEREREK PARTİNİZE SAHİP ÇIKIN'

Ülkeyi kötü yönetiyorlar, ülkenin Cumhurbaşkanı her gün şaşkınlıkla izleyeceğimiz şeyler söylemeye devam ediyor. Diyor ki Erdoğan ‘doya doya özgürlüğü teneffüs ediyoruz.' Batman halkı özgür değil, cezaevlerinde onlarca Batman halkının evladı yatıyor. Gençler sosyal medyada eleştirdikleri için cezaevinde. İnsanlarımız bir miting alanında dahi rahat bir şekilde bir araya gelemiyorlar. Memleket nefes alamıyor, memleket yoksul, emekçi, perişan insanlar bu ramazan ayında çocuklarına ekmek, zeytin, süt götüremezken beyefendi 'özgürlüğün tadını çıkarın' diyor. Evet, sen o bin odalı sarayda özgür olabilirsin ama Batman halkı özgür değil, Kürt halkı özgür değil, cezaevlerindeki yoldaşlarımız özgür değil, uyuşturucuya bulaştırmaya çalıştığınız gençlerimiz özgür değil, emekliler, işçiler, ezilenler özgür değil. Nerede olursak olalım Batman halkının direnişini, duruşunu, onurlu yaklaşımını her yerde hayata geçireceğimizden emin olabilirsiniz. Bir yerel seçime girdik, kaldı 12 gün. Batman 12 gün sonra bizim olanı almaya var mısınız? İnşallah annelerimizi, mellelerimizi, seydalarımızın dualarıyla halkımızın fedakar çalışmasıyla geçmişte olduğu gibi bugün de Batman seçimde rekor kıracak mı? Zaten kazanacağız ama kontrolara, petrolünüzü alıp başka yerde işleyenlere, mecliste Kürtçeye 'bilinmeyen dil' diyenlere karşı rekor oy vererek partinize sahip çıkın. Batman sandığına, oyuna, hakikatine, hafızana sahip çık. Batman a Kurdan e, Batman Batmana me ye, Batman dilê me ye, dilê Kurdistanê ye."

Kaynak: Gerçek Gündem