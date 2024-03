Mansur Yavaş: Mal beyanını açıkladılar mı açıklamadılar mı belli değil

ABB Başkanı ve CHP Başkan Adayı Mansur Yavaş, bugün Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile birlikte Yaşam Demet Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Burada konuşan Yavaş, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok'un "mal varlığı" açıklamasına tepki gösterdi. Yavaş, "Biz ilk defa Türkiye'de 2019'da aldığımız rakamlar nedir, 2023 sonundaki rakamlar nedir açıkladık. 2019'da işe başladığımız zaman mal beyanımız nedir, 2023 yılı sonuna geldiğimizde yeniden aday olurken mal beyanımızı açıkladık. Millet görsün diye. Rahatsız oldular. Mal beyanını açıkladılar mı açıklamadılar mı belli değil. Bunun yorumunu size bırakıyorum. O kadar emlakın vergisini ödemek için herhalde bir bankada hesap olması lazım değil mi? Göremedik" dedi.

Yavaş şunları söyledi:

"Bizler geldiğimizden beri halkın sağlığı, halkın canı diyerek toplumda yaşayan herkesi eşit bir şekilde desteğe ihtiyacı olana destek vererek, ilgiye ihtiyaç olanla ilgilenmek suretiyle sağlığa ihtiyacı olup gücü yetmeyenlerin sağlığıyla ilgilenmek suretiyle Ankara'da yaşayan her bir ferdimizin hiç kimsenin mahzun ve mahrum olmadan hayata katılmasını sağlamak. Belediye bunun için var. Doğumundan ölümüne kadar her şeyiyle ilgilenen kurumdur belediye. Asfalt, yol bunların hepsi çok çabuk unutulur. Önemli olan insanların yaşadığı yerler yapmak. İnsanların hayrına, onların kullanacağı şeyler yapmak. Her gittiğim yerde en güzel örneğini mutlaka söylüyorum; Ankara'nın girişine çıkışına yapılan bu kapılar ne estetik var ne bir şey var. Ne de ihtiyaç var. Bugünkü maliyeti 350-400 milyon lira. Ne oldu? Ben eser yaptım deyip onu oraya bırakıp gittiler. Taşları düşüyor. Trafik kazası oluyor. Onun yerine Ankara'daki 250 köyde kanalizasyon yok, onları yapsaydın. Ankara'da 100'den fazla su yok köyde. Onlar yapsaydın ya. Şimdi en ufak bir sel baskınında altyapıya para ayırmadıkları için ufak bir sel bassa başlıyorlar tweet atmaya. Yıllardır suyu 1.6 dolara 50 liranın üstünde sattınız. Bu paraları aktardınız belediye. Ondan sonra da çılgın proje yapıyorum diye çöp projelere para ayırdınız. Biz de vatandaşın tertemiz alın terini boşa götürecek beş kuruşumuz yok. Nereye ne ihtiyaç varsa oraya.

"PARA SİZİN TESİS SİZİN"

Burada 285 metrekare kreş ve Ankara'da sayı 24 oldu, kısa sürede altı tane daha açacağız. Peki eski dönemde kaç kreş vardı belediyenin? Sıfır. Bir de geliyor belediye başkanları 'Kaç kreş yaptın' diye soruyor. Hiç olmazsa eskiye bak, ona göre sor değil mi? 250 metrekare BELPA Kafe, 250 metrekare emekliler lokali, 215 metrekare kütüphane olmak üzere bin metrekare kapalı alan, 110 metre spor salonu bir basketbol sahası, bir adet tenis kortu, bir adet gençlik merkezi ki sayısı 23 oldu. Bir futbol sahası, iki adet çocuk oyun alanı, masa tenisi alanı, 500 adet ağaç, 9 bin 500 metrekaresi çim alandan oluşan Yaşam Demeti adını verdiğimiz Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal tesis alanı, 9 milyon lira yapı maliyeti ve 8 milyon 500 bin lira park maliyeti ile toplam 17 milyon 500 bin lira maliyetle sizlerin hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Para sizin tesis sizin. Hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: ANKA