Gazeteci Murat Ağırel: Turgut Altınok'un arsalarının büyüklüğü Monako'nun yüz ölçümünden fazla

Gazeteci Murat Ağırel, AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un açıkladığı arsalarla ilgili olarak "Yani 6000 dönüm. 6 Kilometrekare. Monako’nun yüzölçümünden büyük" dedi.

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Gazeteci Murat Ağırel: Turgut Altınok'un arsalarının büyüklüğü Monako'nun yüz ölçümünden fazla

Gazeteci Murat Ağırel, Ankara'da AKP tarafından CHP'li mevcut büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş'a karşı aday gösterilen Turgut Altınok'un malvarlığıyla ilgili kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabında paylaşımda bulundu.

Altınok, son günlerde "Mülk bizim değil Allah’ın, hepsi Allah'ın, biz emanetçisiyiz" şeklindeki demeciyle konuşuluyordu.

"Turgut Altınok dün malvarlığını açıklamamıştı" diyen Ağırel, açıklananların yalnızca taşınmazlar olduğuna dikkat çekerek değerlerinin ne kadar olduğuna ilişkin bilgilerin verilmediğini ifade etti.

Altınok'un kira gelirlerini, araç, altın, döviz, ziynet eşyaları, aktif banka hesapları durumunu da açıklamadığını belirten Ağırel, tespitini şu sözlerle aktardı:

"Beyan ettiği arsaların büyüklüklerine baktım. Toplam 6 milyon metrekare! Yani 6000 Dönüm ! 6 Kilometrekare ! Monako’nun yüzölçümünden büyük… Acaba başka illerde Gayrimenkul şirketi adına devam eden inşaatlar var mı? Devam eden inşaatlarda kaç yüz daire yapılacak?"

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