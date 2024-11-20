Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e Hapis Cezası

Tunceli Belediyesi Eş Başkanı DEM Partili Cevdet Konak ile Ovacık Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Sarıgül'ün de aralarında olduğu 4 sanık hakkında 'Terör örgütüne üye olma' suçuyla açılan davanın karar duruşması, Tunceli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

SAVCILIK TUTUKLAMA İSTEDİ

Duruşma öncesi mahkeme ile belediye binası önünde geniş güvenlik önemleri alındı. Duruşmaya her iki başkan da katılmadı. İddianamenin okunmasının ardından savcılık sanıklar hakkında tutuklama talep etti.

İKİ BAŞKANA HAPİS CEZASI

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile diğer 2 sanığa 'Terör örgütüne üye olma' suçundan istinaf yolu açık olmak üzere yurt dışı yasağı koyarak, 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede; terörist cenazesi, yapımı devam eden Pembelik Barajı'ndaki gösteri ile birçok izinsiz eylem ve yürüyüşe katıldıkları iddiaları yer almıştı.

Kaynak: DHA