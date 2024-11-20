Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e Hapis Cezası

DEM Partili Tunceli Belediye Eş Başkanı Cevdet Konak ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, ‘terör örgütü’ne üye olma suçundan 6 yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Son Güncelleme:

Tunceli Belediyesi Eş Başkanı DEM Partili Cevdet Konak ile Ovacık Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Sarıgül'ün de aralarında olduğu 4 sanık hakkında 'Terör örgütüne üye olma' suçuyla açılan davanın karar duruşması, Tunceli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e Hapis Cezası - Resim : 1

SAVCILIK TUTUKLAMA İSTEDİ

Duruşma öncesi mahkeme ile belediye binası önünde geniş güvenlik önemleri alındı. Duruşmaya her iki başkan da katılmadı. İddianamenin okunmasının ardından savcılık sanıklar hakkında tutuklama talep etti.

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e Hapis Cezası - Resim : 2

İKİ BAŞKANA HAPİS CEZASI

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile diğer 2 sanığa 'Terör örgütüne üye olma' suçundan istinaf yolu açık olmak üzere yurt dışı yasağı koyarak, 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede; terörist cenazesi, yapımı devam eden Pembelik Barajı'ndaki gösteri ile birçok izinsiz eylem ve yürüyüşe katıldıkları iddiaları yer almıştı.

Asansörde Mahsur Kalan Beren'in Ölümünde İstenen Cezalar Belli OlduAsansörde Mahsur Kalan Beren'in Ölümünde İstenen Cezalar Belli OlduGüncel
Hakkında Siyasi Yasak İstenen Davaya Katılma Kararı Alan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Videolu AçıklamaHakkında Siyasi Yasak İstenen Davaya Katılma Kararı Alan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Videolu AçıklamaSiyaset

Kaynak: DHA

Etiketler
DEM Parti CHP Tunceli
Son Güncelleme:
Konser Soruşturmaları İçin Yeni Açıklama: 'Hesabını Sorarız'dan 'Cumhurbaşkanı Bu Tür Şeylerle Uğraşmaz'a... 'Hesabını Sorarız'dan 'Cumhurbaşkanı Bu Tür Şeylerle Uğraşmaz'a...
Bahçeli'nin Tarihi Çağrısının Ardından... Cumhurbaşkanına İlk Kez O Soru Soruldu Cumhurbaşkanına İlk Kez O Soru Soruldu
Çay Tiryakilerini Kahrettirecek Haber: Ölümcül Hastalığı Tetikliyor! Çay Tiryakilerini Kahrettirecek Haber: Ölümcül Hastalığı Tetikliyor!
BYD Gümbür Gümbür Geliyor: Yeni Projeler İçin Düğmeye Bastı BYD Gümbür Gümbür Geliyor: Yeni Projeler İçin Düğmeye Bastı