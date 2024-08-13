Tunç Soyer Genel Başkan Adaylığına 'Hayır' Demedi

CHP’de genel başkan adayı olacağı belirtilen Tunç Soyer, Gerçek Gündem’e yaptığı açıklamada yarın Kemal Kılıçdaroğlu ile yemekte buluşacağını söyleyerek tartışmalar için ‘henüz erken’ yorumunu yaptı.

Altan Sancar Altan Sancar
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Tunç Soyer Genel Başkan Adaylığına 'Hayır' Demedi

Gazeteci Barış Yarkadaş TV100’de katıldığı Taksim Meydanı programında İzmir’in eski büyükşehir belediye başkanı Tunç Soyer’in CHP Genel Başkanlığı için hazırlandığını söyledi.

"CEVAPLAMAK İÇİN HENÜZ ERKEN"

Gerçek Gündem’e konuşan Soyer, genel başkanlığa adaylığı sorusuna ‘hayır’ demedi. Yarkadaş’ın sözlerini sorduğumuz Soyer, “Soruları cevaplamak için henüz erken” yorumunu yaptı.

Siyasetten kopmadığını ve siyasi hayatını farklı biçimlerde devam ettireceğini dile getiren Soyer, “Ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bunun biçimi ve yolu üzerine görüşmeler yapıyoruz” dedi.

CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun daveti üzerine yarın bir yemek yiyeceklerini söyleyen Soyer, Kılıçdaroğlu ile birlikte Hacıbektaş’taki törenlere de katılacağını dile getirdi.

Soyer, kararını henüz vermediğini söyleyerek bu kararı verdiğinde kamuoyuna duyuracağını söyledi ve “Yorum yapmak ve konuşmak için henüz erken. Karar verdiğimde kamuoyu ile paylaşacağım. Şimdi ne söylersek farklı yerlere çekilecek” dedi.

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