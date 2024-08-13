Mansur Yavaş'tan Paris Açıklaması: Harcamalarımı Kendi Cebimden Yaptım

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile Paris'e gittiği için bir süredir eleştirilerin hedefindeydi. Yavaş, Paris ile ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi. Mansur Yavaş, "Biletlerimizi, otel konaklarımızı, ulaşımlarımızı kendi bütçemizden yaptık. Belediyelerin veya iştirakların bütçesini kullanmadık" dedi.

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Mansur Yavaş'tan Paris Açıklaması: Harcamalarımı Kendi Cebimden Yaptım

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş cephesinden iktidarın sık sık gündeme getirdiği 2024 Paris Olimpiyatları hakkında açıklama geldi.

Türkiye’nin yoğun gündemi arasında “Paris’e olimpiyatları izlemeye gittiniz” şeklinde kendilerine eleştiriler yöneltilen ABB Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Paris’teki İstanbul Evine gittikleri için de eleştirilmişti.

Ekol TV sunucusu Sevilay Yılman, gelen tüm eleştiriler üzerine Mansur Yavaş ile yaptığı görüşmede, Yavaş’ın kendisine aktardığı sözleri paylaştı. ASKİ spor oyuncularının olimpiyatlarda yer alamsı nedeniyle aylar önce Paris’e gitme kararı aldığını belirten Yavaş, harcamaları kendi bütçesinden yaptığını vurguladı.

Yavaş’ın açıklamaları şöyle:

“ASKİ milli güreşçi Taha Akgül’ün son olimpiyatıydı. Güreşi bırakacağı için çok önceden rica etmişti. Onun yanında olmak için birkaç ay öncesinden Paris olayını kararlaştırmıştık. Genel başkan aradığında da iki ay önceden bunu planladığımızı söyledim. Genel başkanla Filenin Sultanlarının çeyrek final maçında bulunmak için sözleştik. O maçtan sonra gazeteci Şaban Sevinç’in aktardığı gibi bir yemek bir planlama olmadı. Olmazdı da zira ben Paris’e gezmeye gitmedim. Ben ASKİ sporcularıyla ilgilenmek için gittim

‘ULAŞIMLARIMIZI KENDİ BÜTÇEMİZDEN YAPTIK’

Genel başkandan sonra Ekrem İmamoğlu aradı. İstanbul Evi’nin açılışına davet etti. Kısıtlı zamanımın olmasına rağmen bir 15 dakika İstanbul Evi’nin açılışında bulundum. Keçiören Belediye Başkanı, ASKİ Spor AS Başkanı, ASKİ Spor Kulübü Başkanı ve Bağımsız Milletvekili Yüksel Aslan ve ASKİ Spor AS Başkanı Atilla Çelik ile gittik. Biletlerimizi, otel konaklarımızı, ulaşımlarımızı kendi bütçemizden yaptık. Belediyelerin veya iştirakların bütçesini kullanmadık.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu
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