Özgür Özel’e Rakip Olacağı Söylenmişti: Tunç Soyer’den Manidar Paylaşım

Tunç Soyer’in, 31 Mart seçimleri sonrası arasının açıldığı CHP Lideri Özgür Özel’in karşısına çıkacağı ve genel başkanlık için yarışacağı öne sürülmüştü. Bu iddia sonrası Tunç Soyer’den “Bizi birbirimizden ayrı düşüren yüzlerce bahaneye inat, hiç pes etmeden kardeşlik ve barışı savunmaktır” şeklinde bir paylaşım geldi.

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Özgür Özel’e Rakip Olacağı Söylenmişti: Tunç Soyer’den Manidar Paylaşım

Bir önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, kendisini 31 Mart Yerel Seçimlerinde göstermeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e rakip olacağı öne sürülmüştü.

TV100’de Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programında konuşan Barış Yarkadaş, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Özgür Özel'in karşısına çıkarak CHP Genel Başkan adayı olmak istediğini iddia etmişti. Yarkadaş, "Şu an CHP kulislerinde konuşulan şey Tunç Soyer'in önümüzdeki süreçte CHP Genel Başkanlığı için çalışma yürüteceği yönünde. Tunç Soyer önümüzdeki günlerde Kemal Bey ile Ankara'da bir araya gelecek. Ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir randevu isteyerek İmamoğlu ile de görüşüp destek arayacak" ifadelerini kullanmıştı.

6-9 Eylül tarihleri arasında yapılacak CHP Tüzük Kurultayı öncesi bu iddialar dikkat çekerken, Soyer’den Yarkadaş’ın iddialarına yönelik bir açıklama geldi. X hesabından paylaşım yapan Soyer, şunları söyledi: “Cesaret… Bizi birbirimizden ayrı düşüren yüzlerce bahaneye inat, hiç pes etmeden kardeşlik ve barışı savunmaktır. Ortak akıl ve dayanışmayı yüceltmektir.”

NE OLMUŞTU?

Tunç Soyer, Yerel Seçimlerde yeniden aday gösterilmemesinin ardından siyaset sahnesinde çok fazla görünmemişti. Özgür Özel ise bu duruma tepki gösteren bir açıklama yayımlayarak, “Çağırdım, anlattım. Cemil Tugay’ın ankette en yüksek oyu alan iki isimden biri olduğunu kendisi de gördü. Yurt dışı görev teklif ettim. Memnun oldu. Akşam yemeğe çıktık birlikte. ‘Kıbrıs, Amerika ve Brüksel’deki temsilcilikle birlikte Pekin ve Moskova’da şube açalım. Yurt dışı ilişkilerde iyisiniz’ dedim. ‘Onore oldum, çok sevindim’ dedi. Gitti, birkaç gün sonra çok kötü açıklamalar yaptı. En büyük hayal kırıklığım… Kimseye küskün değilim ama İzmir’de kazanmamız için hiçbir şey yapmadı. İzmir’de tehlike çanlarının çaldığı günler oldu. İzmir’i değil, kendisini düşündü. O yüzden çok kızıyorum ona” demişti.

Özgür Özel’den Tunç Soyer’e sitem: Çok kızıyorum ona!Özgür Özel’den Tunç Soyer’e sitem: Çok kızıyorum ona!Siyaset

Kaynak: Gerçek Gündem

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