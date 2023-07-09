Tunç Soyer, Ekrem İmamoğlu ile görüşmesinin detaylarını anlattı: "Farklı düşündüğümü ifade ettim"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçimlerin ardından CHP'de başlayan 'değişim' tartışmalarını Ege'de SonSöz TV'de değerlendirdi.

Değişim tartışmasına 'Yeni Siyaset Belgesi-İzmir Duruşu' bildirgesiyle katılan Soyer, parti içinde değişim tartışmalarını başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlattı.

Seçim öncesinde de düzenli olarak bir araya geldiklerini aktaran Soyer “Hemen hemen ortalama 2 ayda bir, bir araya geldik. Hem kendi şehirlerimizdeki sorunları hem Türkiye’ye dair ortak yapabileceklerimizi değerlendirme fırsatı bulduk. Bunlar çok kıymetli buluşmalardı. Birbirimizden hem ilham alıyorduk hem birbirimize bu anlamda yakınlaşıyorduk. Dostluk, kardeşlik bağı kuruluyordu. Fakat seçimlerden sonra hiç bir araya gelmedik. Orada da büyük bir kopukluk oldu maalesef” diyen Soyer, “Yeni Siyaset Bildirgesi-İzmir Duruşu” isimli bildirgenin ardından bir araya geldiklerini söyledi.

“FARKLI DÜŞÜNDÜĞÜMÜ NET OLARAK İFADE ETTİM”

Soyer şunları söyledi:

“Bugüne kadar birbirimizin gözünün içine bakarak yol aldık. Bundan kaynaklı bir araya gelmeyi çok önemsedim. Benim de İzmir duruşu adını verdiğimiz bildirimiz oldu. Onun da yaptığı bir açıklama oldu. Bunları birbirimizle paylaşalım, birbirimizle satır aralarındaki konular nedir, aklımızdan geçen gerçekten nedir bunları netleştirmek için bir araya geldik. 1 saat civarında buluşma oldu. Bütün bunları masaya yatırdık. Görüşmede ben daha çok onu dinledim. Onu dinlemek istedim. Ben onu merak ediyordum. Bizim ne yaptığımız ile ilgili tereddüt yok ancak onun aklından geçenlerle ilgili çok da bilinmeyen, anlaşılmadığını düşündüğüm birçok şey var. O buluşma daha çok onu dinlediğim, anlamaya çalıştığım bir görüşme oldu. Bunları uzun uzun anlatmayacağım. Benim farklı düşündüğümü net olarak ifade ettim, bildiride de ifade ettik”

“BUNU İÇİME SİNDİREMEDİM”

Soyer, İmamoğlu ile yapılan görüşme için “Ne düşündüğünü bizzat öğrenmek için mi?” sorusuna ise, “Kesinlikle. Ekrem Bey’in kamuoyunda değerlendirmeleri oldu. Ancak ben bunu içime sindiremedim. Basın vasıtası ile haberdar olmak doğru biçim değildi. Sadece medya üzerinden Ekrem Bey’i anlamak istemem. Bu olamaz. Nedir aklından geçen ‘anlat bir’ demek istedim” yanıtını verdi.