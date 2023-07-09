Gelecek ve Saadet rahat bir nefes aldı: 'Yeni grup AKP'yle Yeşil Sol'u vuracak'

Saadet Partisi ve Gelecek, haftalarca süren görüşmelerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ortak grup kurma fikrinde uzlaştı.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre Saadet çatısı altında temsil edilecek yeni grubun başkanı Gelecek Partisi'nden Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Grup Başkanvekilleri Saadet Partisi'nden Bülent Kaya ve Gelecek Partisi'nden Selim Temurci olacak. Meclis’in 6. grubu olarak görev yapacak Saadet Partisi Meclis’teki ihtisas komisyonlarına da üye verecek.

Meclis Başkanlık Divanı oluşurken partilerin komisyonlara vereceği üye sayıları belli olmuştu. Şimdi Saadet grubu dolayısıyla sayılar yeniden belirlenecek. Bu durumda her komisyonda bir partinin üye sayısı düşecek. CHP listelerinden Meclis’e girdikleri için kimi tepkilerle karşılaşan Gelecek ve Saadet Partisi milletvekilleri bir süre yeni gruba verilecek üyeler nedeniyle CHP’nin komisyon üye sayılarında düşüş olacağı endişesi taşıdı.

Ancak yapılan hesaplamalara göre yeni grup dolayısıyla kimi komisyonlarda AKP'nin üye sayısında, kimi komisyonlarda ise Yeşil Sol Parti’nin üye sayısında azalma olacak. Bu durum ortaya çıkınca yeni grup üyeleri rahat bir nefes aldı.