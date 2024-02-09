Tunç Soyer CHP Genel Merkezi'nde; Özel'den yeni teklif

CHP'nin İzmir'de yeniden aday gösterilmeyen belediye başkanı Tunç TnçSoyer, bugün CHP genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel ile görüştü.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, İzmir'le ilgili itirazlar sonucu İzmir'in yeniden değerlendirildiği konuşulsa da bu iddia parti kaynaklarınca doğrulanmadı.

İzmir adayının değişmesinin söz konusu olmadığı ifade edilirken Tunç Soyer'in genel merkeze gelmesinin arka planı da netleşti.

Edinilen bilgiye göre Tunç Soyer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in daveti üzerine CHP genel merkezine gitti. Baş başa yapılan görüşmede Özel, Tunç Soyer'le birlikte yol yürümeye devam etmek istediğini söyledi. Soyer ile yakın bir biçimde çalışmak istediğini söyleyen Özel, Soyer'in deneyimlerinden faydalanmak istediğini aktardı.

Soyer, Özel'in teklifini değerlendireceğini ve kısa sürede geri döneceğini söyledi.