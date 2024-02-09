Yeniden Refah'ın İBB adayı belli oldu
Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayının Elif Erbakan olduğunu açıkladı.
2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala partilerin çalışmaları da hızlandı.
YENİDEN REFAH'IN ADAYI BELLİ OLDU
AKP ile ittifak yapmayacağını geçtiğimiz günlerde açıklayan Yeniden Refah Partisi'nde kritik bir hamle geldi.
Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Necmettin Erbakan’ın kızı ve Fatih Erbakan’ın ablası Elif Erbakan, YRP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olması kesinleşti.
Elif Erbakan’ın adaylığının yarın 11.00’da Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek aday tanıtım toplantısında duyurulması bekleniyor.
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