CHP'li vekiller cezaevinden bildirdi I Can Atalay: İçime sindiremiyorum!

CHP Artvin Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Uğur Bayraktutan ile CHP Şanlıurfa Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin tartışmalı kararının TBMM’de okunarak milletvekilliği düşürülen Can Atalay’ı, tutulduğu Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti.

Söz konusu ziyaretin detaylarını X sosyal medya hesabından paylaşan Tanal, Can Atalay’ın, anayasaya ve hukuka aykırı şekilde vekilliğinin düşürülmesini içine sindiremediğini belirttiğini aktardı. Tanal, Can Atalay’ın, hukuki yanlışlıkların biran önce düzeltilerek, özgürlüğüne kavuşmayı büyük bir umutla beklediğini anlattı.

CAN ATALAY, ZİYARETTE NE DEDİ?

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ile birlikte Can Atalay’la cezaevinde gerçekleştirdikleri sohbeti, şöyle aktardı:

“TBMM İdare Amirimiz ve Artvin Milletvekilimiz Sayın Uğur Bayraktutan ile birlikte bugün, Hatay halkının seçtiği Milletvekili Can Atalay’ı, keyfi olarak özgürlüğünden yoksun bırakıldığı İstanbul Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyaret ettik. Can Atalay’ın öncelikle, anayasanın çiğnenmesine karşı çıkan, demokrasi ve insan hakları mücadelesi veren herkese selamları var. Kendisiyle cezaevinde sohbet gerçekleştirdiğimiz Can Atalay’ın morali gayet yüksek. Hukuki yanlışlıkların biran önce düzeltilerek, özgürlüğüne kavuşmayı büyük bir umutla bekliyor. Sohbetimizde Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının uygulanması gerektiğini vurgulayan Can Atalay, Yargıtay’ın malum kararının TBMM’de okunarak, anayasa ve hukuka aykırı şekilde milletvekilliğinin düşürülmesini içine sindiremediğini belirtti. Atılan keyfi adımlarla Hatay halkının iradesine saygısızlık yapıldığını kaydeden Can Atalay, deprem felaketinde yalnız bırakılan Hatay halkının kendisine vermiş olduğu temsil yetkisini, Meclis çatısı altında özgürce kullanmak istediğini söyledi. Tekrar vurgulamak istiyoruz ki: Can Atalay’ın yeri cezaevi değil, TBMM’dir!”

