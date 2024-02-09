AKP'de toplu istifa!

AKP Aksaray Eskil İlçe Teşkilatı, Eskil Belediye Başkan adayı olarak Mustafa Zavlak'ın gösterilmesine tepki göstererek istifa etti. İstifaya ilişkin AKP Eskil İlçe Başkanı İbrahim Kırlı, "Bizleri dahil etmeden tepeden inme aday göstererek bizleri hiçe saymışlardır" dedi.

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AKP'de toplu istifa!

AKP'nin ilçe ve belde belediye başkan adaylarının açıklanmasının ardından Aksaray'ın en büyük ilçelerinden biri olan Eskil ilçesinde, 2023 Mayıs seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Milletvekili adayı olan Mustafa Zavlak'ın yeniden AKP'ye geçmesi ve Eskil Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesinin ardından Eskil AK Parti ilçe yönetimi, tepki göstererek istifa etti.

İstifaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan AKP Eskil İlçe Başkanı İbrahim Kırlı, şu ifadeleri kullandı:

"Gerek il başkanlığı gerek milletvekilleri ilçe teşkilatımızı zerrece dikkate almadılar. Şimdiki adaylık sürecinde de bizlere ve AK Partili seçmenlere sormadan sürecin hiçbir bölümüne bizleri dahil etmeden tepeden inme aday göstererek bizleri hiçe saymışlardır. Hal böyleyken bizim burada durmamızın hiçbir anlamı yoktuk."

AKP'de toplu istifa! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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