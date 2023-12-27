Tülay Hatimoğulları'ndan Akşener'e 'siyasi meşruiyet' yanıtı: Onlar sırtlarını 90’ların karanlık dönemine dayamış, biz ise halkımıza dayadık

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Kürt sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eş Başkan, açıklamaları sırasında İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in sözlerine de yanıt verdi.

Meral Akşener, partisinin grup toplantısında DEM Parti'yi kast ederek, "Sadece iktidarla da mücadele etmiyoruz… Biz aynı zamanda; milletin vicdanını temsil eden bu kutlu çatının altında PKK terörünü aklama peşine düşenlerle de mücadele ediyoruz! Terörist başına, methiyeler düzme yarışına girenlerle de mücadele ediyoruz! Haine hain diyemeyen, sözde demokrasi havarisi riyakarlarla, oy kazanma uğruna bölücülüğe ses çıkaramayan koltuk meraklısı fırsatçılarla da mücadele ediyoruz! İşte bu yüzden İYİ Parti olarak; sonda söyleyeceğimizi en başta söyleyelim. Adı sürekli olarak değişen ama terörist başına duyduğu sevdası bir türlü değişmeyen bir sözde siyasi partinin bizim gözümüzde siyasi meşruiyeti yoktur!" demişti.

Hatimoğulları şu cevabı verdi:

"Biz bizim ismimiz değişiyorsa, dönecek o parlamentoya bakacak. Onlar sırtlarını 90’ların karanlık dönemine dayamış, biz ise halkımıza dayadık!"

BAHÇELİ'YE DE YANIT VERDİ

MHP Lideri Bahçeli'nin Tuncer Bakırhan'ı hedef almasına da yanıt veren Hatimoğulları, şu sözleri sarf etti:

"Yaptığı her konuşmada barış çağrısı yapan Eş Genel Başkanı’mız Tuncer Bakırhan’ı, milletvekillerimizi pespaye bir dille tehdit edenler! Şunu iyi bilin ki şeref ve onurdan payesini almamış olanlara papuç bırakmaz. Cürmünüz kadar yer yakarsınız. Haddiniz bileceksiniz."

Kaynak: Gerçek Gündem