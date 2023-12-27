Cumhur İttifakı'nda 'özerklik' ve 'federasyon' tartışması: Sinan Oğan Londra'dan ateş püskürdü

Cumhur İttifakı ortakları arasında 'özerklik' tartışması yaşanıyor.

HÜDA Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, TBMM kürsüsünde 'özerklik' ve 'federasyon' ile ilgili yaptığı açıklamasında, “Biz olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle eyalet sistemi, özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilir diyoruz” demişti.

Hem muhalefet hem de iktidar partisi çevresinde tepkiyle karşılanan sözlere, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Adayı olan ve sonra Cumhur İttifakı'na geçen Sinan Oğan'dan yanıt geldi.

Şu sıralarda Londra'da olan Oğan, Yapıcıoğlu'na şu yanıtı verdi:

"Hiç kimse ülkemizin birlik ve bütünlüğünü, sınırlarımızın değişmezliğini ve üniter yapısını tartışmaya açamaz. Herkes haddini bilsin!”

Kaynak: Gerçek Gündem