TRT'den Kılıçdaroğlu'na sansür: Suç duyurusunda bulundular

Seçimlere bir aydan az bir süre kala siyasette tansiyon her geçen gün yükseliyor.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kent kent dolaşarak yurttaşlarla bir araya gelirken; ana akım medyada Kılıçdaroğlu'na yönelik sansür uygulanıyor.

TRT'DEN SANSÜR

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, TRT'nin, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun reklamlarını 8 gün yayınlamadığını duyurdu.

TRT yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten Özkan, "TRT, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin reklamlarını 8 gün boyunca yayınlamamıştır. TRT, tarafsızlığını ve milletin televizyonu olma özelliğini kaybetmiştir. TRT yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem