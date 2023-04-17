TRT'den Kılıçdaroğlu'na sansür: Suç duyurusunda bulundular

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, TRT'nin Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun reklamlarını 8 gün yayınlamadığını belirterek; kurum hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

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TRT'den Kılıçdaroğlu'na sansür: Suç duyurusunda bulundular

Seçimlere bir aydan az bir süre kala siyasette tansiyon her geçen gün yükseliyor. 

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kent kent dolaşarak yurttaşlarla bir araya gelirken; ana akım medyada Kılıçdaroğlu'na yönelik sansür uygulanıyor. 

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TRT'DEN SANSÜR 

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, TRT'nin, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun reklamlarını 8 gün yayınlamadığını duyurdu.

TRT yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten Özkan, "TRT, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin reklamlarını 8 gün boyunca yayınlamamıştır. TRT, tarafsızlığını ve milletin televizyonu olma özelliğini kaybetmiştir. TRT yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı. 

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Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu Seçim 2023 CHP TRT
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