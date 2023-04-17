TRT'den Kılıçdaroğlu'na sansür: Suç duyurusunda bulundular
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, TRT'nin Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun reklamlarını 8 gün yayınlamadığını belirterek; kurum hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
Seçimlere bir aydan az bir süre kala siyasette tansiyon her geçen gün yükseliyor.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kent kent dolaşarak yurttaşlarla bir araya gelirken; ana akım medyada Kılıçdaroğlu'na yönelik sansür uygulanıyor.
TRT'DEN SANSÜR
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, TRT'nin, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun reklamlarını 8 gün yayınlamadığını duyurdu.
TRT yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten Özkan, "TRT, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin reklamlarını 8 gün boyunca yayınlamamıştır. TRT, tarafsızlığını ve milletin televizyonu olma özelliğini kaybetmiştir. TRT yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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