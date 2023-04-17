Seçime haftalar kala 'Anketlerin Anketi'nde sonuç belli oldu: Oy oranındaki fark dikkat çekti
Türkiye Raporu, 7 ayrı araştırma şirketinin Mart ayı verilerine dayanarak "Anketlerin Anketi"nin sonuçlarını paylaştı. Buna göre Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda seçimi kazanıyor.
Türkiye'nin yakın tarihinin en büyük öneme sahip seçimlerine 27 gün kaldı. Cumhur ve Millet ittifaklarının cumhurbaşkanı adayları ile iki ittifakın milletvekilleri adaylarının yarışacağı seçimler öncesi çeşitli araştırma şirketlerinin yaptıkları anketler de gündem olmayı sürdürüyor.
Türkiye Raporu, 7 ayrı araştırma şirketinin Mart ayı verilerine dayanarak "Anketlerin Anketi"nin sonuçlarını paylaştı.
Türkiye Raporu, Avrasya Araştırma, MAK Danışmanlık, Saros, ORC, ADA ve Bulgu araştırma şirketlerinin anket sonuçlarının ortalaması alınarak yapılan hesaplamaya göre, seçimin ikinci tura kalması halinde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 54.56 oyla ipi göğüsleyen isim oluyor.
Cumhur İttifakı'nın adayı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 45.44'te kalıyor.