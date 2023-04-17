Seçime haftalar kala 'Anketlerin Anketi'nde sonuç belli oldu: Oy oranındaki fark dikkat çekti

Türkiye'nin yakın tarihinin en büyük öneme sahip seçimlerine 27 gün kaldı. Cumhur ve Millet ittifaklarının cumhurbaşkanı adayları ile iki ittifakın milletvekilleri adaylarının yarışacağı seçimler öncesi çeşitli araştırma şirketlerinin yaptıkları anketler de gündem olmayı sürdürüyor.