Trol başı Tuğrul Selmanoğlu'na AKP'de yeni görev!
AKP’nin sosyal medya trolü Tuğrul Selmanoğlu, AKP Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.
Atatürk'e yönelik skandal sözleri ve lüks otomobil tutkusuyla bilinen AKP'nin sosyal medya savunucusu Tuğrul Selmanoğlu'na, AKP'de yeni görev verildi.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Diken Ankara Temsilcisi Altan Sancar, "Tuğrul Selmanoğlu, AKP Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi" dedi.
ATATÜRK'E HAKERET ETMİŞTİ
AKP'li trol Tuğrul Selmanoğlu, katıldığı televizyon programında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e "mülteci" demişti.
Son olarak Selmanoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan yardım talebinde bulunan depremzedeleri ve iktidara organizasyonluk eleştirileri yapanları hedef almıştı.
Kaynak: Gerçek Gündem