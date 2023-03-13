Kahvaltılık yardımı isteyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya kendi sözleriyle yüklendiler: 'Devleti aciz göstermeye çalışan bu tür insanlara itibar etmeyiniz!'

GERÇEK GÜNDEM /

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 10 ilde yarattığı yıkımın ardından siyasi iktidarın kararları ve kurumların afete müdahalede yetersiz kalması tepkilere neden oluyor. Bazı yerleşim yerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin 3 gün enkazlara müdahale etmemesinin 10 binlerce insanın ölümüne neden olduğu yorumları yapılıyor.

"KAHVALTILIK ÜRÜN İSTİYORUZ"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iktidar mensupları sık sık depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılandığını savunurken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cumartesi günü yaptığı konuşma tepkilere neden olurken itiraf olarak yorumlandı. Süleyman Soylu, "Kahvaltı verdiğimiz yerler, veremediğimiz yerler var. Kahvaltılık ürün, çay şeker istiyoruz" ifadeleriyle yurttaşlardan yardım istedi.

"DEVLETİ ACİZ GÖSTERMEYE ÇALIŞAN İNSANLARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Bakan Soylu'nun sözlerine Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa tepki gösterdi.

Barış Atay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Soylu'nun açıklamasının görüntüsünü alıntılayarak; "İlk günden bu yana Kızılay’ı ayrı Afad’ı ayrı bağış alıyor. Canlı yayında 100 milyarın üzerinden para topladılar. Hala çıkmış çay, şeker, eşofman istiyor her şeye muktedir(!) efendiler. Cinnet geçireceğiz!" diye yazdı.

Atay, diğer bir paylaşımında ise Soylu'nun felaketlerde kullandığı; "Devleti aciz göstermeye çalışan bu tür insanlara itibar etmeyiniz!" sözlerini hatırlattı.

“Devleti aciz göstermeye çalışan bu tür insanlara itibar etmeyiniz!” https://t.co/ZHlBqq5cvN — Barış Atay (@barisatay) March 13, 2023

"DEPREMDEN SONRA TOPLANAN ONCA YARDIM PARASINA NE OLDU?"

CHP'li Veli Ağbaba ise Soylu'ya "Peki, depremden sonra toplanan onca yardım parasına ne oldu? Hani vatandaşlarımızın hiç bir sıkıntısı yoktu" sorusunu yöneltti.

Soylu; "kahvaltılık, çay-şeker, terlik, eşofman ihtiyacı var hayırseverlerin bu ihtiyaçlara göre bağış yapması iyi olur'' diyor.

Peki, depremden sonra toplanan onca yardım parasına ne oldu. Hani vatandaşlarımızın hiç bir sıkınıtısı yoktu. pic.twitter.com/qVy6HWdczk — Veli Ağbaba (@veliagbaba) March 13, 2023

Soylu'nun kuru gıdadan kahvaltılığa iç çamaşırından temizlik ürünlerine yardım talep ettiği açıklaması şöyle oldu:

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU VATANDAŞLARDAN TEMEL İHTİYAÇLAR İÇİN YARDIM İSTEDİ

"Burada vatandaşlarımızın seferberlik halinde ilk gün ki gibi devam etmeleri en büyük muradımızdır. En büyük temennimiz, en büyük talebimizdir.

Birinci talep altını çizerek söylüyorum kuru gıda kolisidir.

İkinci talep hijyen ve kişisel temizlik ürünleridir. Bütün bunlar önümüzdeki sürecin en temel ihtiyacı olarak değerlendirilmektedir.

Üçüncü ihtiyaç bahar geldi, yaz geliyor, özellikle evlerini barklarını bırakan vatandaşlarımızın şuanda geçici barınma merkezlerinde yaşayan vatandaşlarımızın veya kiraya çıkacak vatandaşlarımızın, çocukların özellikle bahar ve yazlık kıyafete ihtiyaç var. Rica ediyoruz ikinci el giysiyi vatandaşlarımız buralara göndermesinler.

Daha sonraki ihtiyaçlarımız var. Takdir edersiniz ilk günlerde depremzedelerimiz çorba içtiler, bazen öğle yemeklerini öyle gerçekleştirdiler. Ama bizim görevimiz onları çadır ve geçici barınma merkezlerinde mümkün olduğunca standartlarını yükseltmek. Kahvaltı verdiğimiz yerler, veremediğimiz yerler var. Kahvaltılık ürün, çay şeker istiyoruz. Özellikle hayır sahiplerinden vatandaşlarımızdan bu tür destekler istiyoruz.

Yine çocukların ve büyüklerin terlik eşofman ihtiyaçları var. Yine bunun yanı sıra ise en önemlisi ise çocuk, kadın ve erkek iç çamaşırı. Burada bu ihtiyaç biraz daha devam edecek gibi. Seferber olan vatandaşlarımızdan taleplerimiz bunlardır."

"DEPREMZEDE VATANDAŞLARIMIZLA BÜTÜNLEŞEREK ALTINDAN KALKTIK"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün afet bölgesinde yer alan Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaptığı açıklamada; "Gelen yardımları ve tahliye olan insanlarımızı organize etmek için bakanlarımızla, valilerimizle, milletvekillerimizle gece-gündüz depremzede vatandaşlarımızla bütünleşerek bunun altından kalktık, kalkıyoruz" ifadelerini kullan, afet bölgesindeki eksikleri görmezden gelerek sorunların çözüldüğünü savunmuştu.

Diğer yandan Erdoğan'ın depremin üzerinden 35 gün geçmesine rağmen kendisiyle çelişerek; "Kullanma suyundaki sıkıntının henüz tamamen çözülemediğini biliyoruz. Yeni kuyuların devreye alınması ve arıtma tesislerinin aktif hale gelmesiyle inşallah bu meselede kati halde çözülecek. Seyyar tuvalet ve duş sistemlerinin yaygınlaştırılmasıyla bu konudaki ihtiyaç da karşılanmaya başlanmıştır" ifadelerini kullanması tepki çekmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem