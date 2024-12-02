Trabzon'da 'Kayyım' İddiası: Ateş Olmayan Yerden Duman Çıkmaz, Herkes Konuştuğuna Dikkat Etsin

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun Trabzon’da karşılanması sırasında bazı AKP’lilerin, “Ortahisar’a da kayyım atanır mı? Atanırsa çok güzel olur” şeklindeki sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“ATEŞ OLMAYAN YERDEN DUMAN ÇIKMAZ”

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in konuyla ilgili değerlendirmelerine cevap veren Başkan Kaya, “Biz durup dururken ortaya bir iddia atmadık. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bize aktarılan bilgiyi paylaştık ve buna tepkimizi gösterdik. Bu sözlerin söylenmiş olması ne kadar tehlikeli ve incitici ise Sayın Genç’in söylenen sözlerden değil de konuyu gündeme getirmiş olmamızdan rahatsızlık duyması da bir o kadar şaşırtıcı ve inciticidir. AK Partili yetkililer, ‘Böyle bir konuşma olmadı’ ya da ‘Kim konuştuysa yanlış konuştu’ demek yerine suçluların telaşı içinde açıklama yapma yarışına girdiler. Ama hiçbiri, 'Bu konuşulacak konu mudur? Kim bu sözleri söylemişse, yanlış yapmıştır' demedi, diyemedi. Sayın Genç de, ‘ispat’ istemek yerine, aralarında bu konuyu konuşan partili arkadaşlarına ‘Böyle bir şey konuştunuz mu, konuştuysanız yanlış yaptınız’ demeliydi” ifadelerine yer verdi.

URALOĞLU İLE GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’yla konuya ilişkin görüştüklerini aktaran Başkan Kaya, “Sayın Uraloğlu, bulunduğu ortamda kesinlikle böyle bir konunun konuşulmadığını söyledi. Bizi iyi tanıdığını ve asla böyle bir düşüncelerinin olmadığını ifade etti. Ben de ‘Sayın Bakan, siz duymamış olabilirsiniz ama konu konuşulmuş ve bize aktarıldı’ dedim. Bu tür diyalogların Trabzon’a zarar verdiğini ve bu durumdan büyük üzüntü duyduğumu ilettim” dedi.

“HERKES KONUŞTUĞUNA DİKKAT ETSİN”

Sözlerine devam eden Kaya, "Bu tür konuşmalar kaybetmelerinin öfkesindendir ve başarımızın yarattığı hazımsızlıktandır. Herkes ne konuştuğuna dikkat etmelidir. Milletimizin bize layık gördüğü şehrin emini olma onuruna yakışır bir anlayışla çok şükür ki alnımız ak, başımız dik" ifadelerini kullandı.

AKP CEPHESİ İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Ahmet Kaya'nın kayyım iddialarına Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç yanıt vermişti.

İddiaları reddeden Genç, "Ben hukukçuyum, müddei iddiasını ispatla mükelleftir. İddia varsa, çıkıp ispatlayacaksınız onu. Ondan sonra kimse, sorumluluğunun gereğini yapacak, yapar da... Ortahisar'da öyle bir şey olur mu? Ortahisar Belediye Başkanımız, Ortahisar Belediyesi'ni terörle özdeşleştirebilir mi? Ne için belediyelere kayyum atanıyor? Ahmet Bey bu konuyu bir daha düşünüp açıklama yapsa iyi olur. Ben de görürsem söyleyeceğim kendisine. Yazıktır, olmaz öyle şey. Ortahisarlıların iradesine yazıktır." şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: ANKA