Özel'den Belediyelere Teşekkür: 'Şimdi Başkanlarımıza Telefon Açacağım'

CHP Gölge Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın organizasyonuyla bugün CHP Genel Merkezi'nde "İrade Engel Tanımaz Görme Engelliler Ulusal Satranç Turnuvası" düzenlendi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen turnuvaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka katıldı. CHP Lideri Özel, turnuvanın açılış hamlesini yaptı. Özel’in rakibi, Altı Nokta Körler Derneği Genel Başkanı Fermani Kurtel’di.

NAZLIAKA: “DİLİYORUZ Kİ BU ETKİNLİK HER YIL TEKRARLANSIN"

Nazlıaka, turnuva başlamadan önce yaptığı açıklamada, "Değerli misafirlerimiz, Türkiye’nin dört bir yanından gelen çok kıymetli misafirlerimiz, Sayın Genel Başkanımız ile birlikte şu anda sizlerle olmanın büyük onurunu yaşıyoruz. Birazdan Genel Başkanımız başlangıç hamlesini yapacak. Biz diliyoruz ki bu sene görme engelliler arasında gerçekleştirilen bu etkinlik, bir sonraki yıl işitme engelliler, ortopedik engelliler şeklinde her yıl tekrarlanan geleneksel bir yapıya sahip olsun" ifadesini kullandı.

ÖZEL: “BABA EVİNİN KAPILARI SONUNA KADAR HERKESE AÇIK”

Görme engelli 56 satranç sporcusunun yer aldığı etkinliğin açılışındaki temsili müsabakaya katılan Özel, yaptığı açıklamada, "Bugün sizi baba evinin giriş katında ağırlıyoruz. CHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘İki büyük eserim’ diye nitelendirdiği eserlerinden birisidir. Bir diğeri de Türkiye Cumhuriyeti’dir. O yüzden bu baba evinin kapıları sonuna kadar herkese açık olduğu gibi, sizleri de bugünkü organizasyonda ağırlıyor olmak bizler için çok büyük mutluluk. Türkiye’nin dört bir yanından geldiniz. Biraz önce masaların yarısını gezdim, diğer yarısını müsabakalar sırasında gezeceğim. Birisi Giresun’dan, bir diğeri Konya Selçuk’tan iki arkadaş, ikisi görme engelli ve satranç oynuyor. İlk kez burada karşılaşıp, tanışıp turnuvaya dahil olmuşlar. Bizim için mutlulukların en büyüğü böyle dostluklara, böyle sosyalleşmelere katkı sağlayabilmektir" ifadesini kullandı. Özel, şunları kaydetti:

"BELEDİYE BAŞKANLARIMIZA BİR ÖDEV OLARAK İLETECEĞİZ"

Malum yarın Engelliler Günü, sabah hep birlikte Anıtkabir'de olacağız. Sonra grup toplantımızda sizleri bekliyor olacağız. Orada gündeme dair, sizin gündeminize dair ve ülkenin gündemine dair konuşmamı dinleyeceksiniz. Bugün başlayan ve bugün sonuçlanacak olan mini turnuvanın birinci, ikinci, üçüncüsüne ödüllerini hep birlikte grup toplantımızda vereceğiz. Bu ilk organizasyon, bu yüzden eksiklerimiz mutlaka olmuştur ama buradan öğrenerek her yıl biraz daha geliştirmeyi düşünüyoruz. Örneğin bir eşleşmede bir görme engelliyle bir işitme engellinin nasıl müsabaka yapacağına çalışıp, bu konudaki deneyimlerden yararlanıp seneye tüm engel gruplarını buraya katmayı ümit ediyoruz. Ayrıca bu organizasyonda daha ilk uğradığım masa, 'Çok güzel, ama bunu belediyeleriniz de yapsın’ dedi. Bunu da belediye başkanlarımıza bir ödev olarak ileteceğiz. Genel olarak yürüdüğüm masaların içinde hep sordum yeni kazandığımız belediyeler için arkadaşlarımız dediler ki, 'Yüzümüz güldü, iyi ki seçildi.’ Şimdi çıkıp o arkadaşlara teşekkür telefonu açacağım. Çünkü önemli olan bir makama gelmek, o makamda size yakınlarınızın, partililerinizin ne dediği değil; rastgele ve kırılgan bir grubun, bir engelli arkadaşın o belediyenin hizmetinden memnuniyetini ifade etmesi, bizim için mutlulukların en büyüğü.

"BU TURNUVA BİZE YOL GÖSTERİCİ OLACAK"

Bu turnuva hem bir farkındalık yaratma açısından hem gelecekteki güzel örnekler açısından bize yol gösterici olacak. Ben uluslararası hakemimiz bütün yükü çeken, dostumuza, büyüğümüze çok teşekkür ediyorum. Altı Nokta Körler Derneği'nin Sayın Genel Başkanı ile birlikte açılış maçını yapmak, ilk hamleleri yapmak benim için büyük bir onur. Bir kez daha hoş geldiniz, şeref verdiniz, hepinize teşekkür ediyorum.”

Özel’in “Bu maçın kazananı bütün görme engelliler olsun” sözleriyle beraberlik teklif etmesi üzerine, maç berabere bitti.

KURTEL: "BİZE ACIMA DUYGUSUYLA BAKMAYIN”

Kurtel, Özel’e Altı Nokta Körler Derneği’nin taleplerini iletti. Özel’in dernek adındaki "kör" ifadesinin değişmemesiyle ilgili anısını anlatması üzerine Kurtel, "Bu bizim markamız. Biz kavramlara takılmıyoruz. Halk ne söylüyorsa biz onu kabul ediyoruz çünkü halk farklı farklı şeyler söylüyor. Bu kavramlara takılırsak biz orada boğulur, kalırız. Önemli olan sorunlarımıza çözüm üretmek ve çözüm bulmak. Hem merkezi hükümet hem yerel yönetim hem siyasal partilerin bakış açılarının bize acıma duygusuyla değil de normal vatandaşlara nasıl bakıyorsa öyle bakmaları lazım. Çünkü biz de bu toplum içerisinde bir ferdiz. Bu toplum içerisinde yaşayan insanlar olarak acıma duygusuyla değil, normal olarak diğer insanlara nasıl bakılıyorsa bize de öyle bakılmasını talep ediyoruz. Önemli olan o" ifadesini kullandı.

Özel ardından kendisine hediye edilen Görünmeyen Gazete’yi teslim aldı.

Kaynak: DHA-ANKA