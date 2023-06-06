Yeni Meclis'in gündemi: 4 temel düzenleme ne?

Seçilen milletvekillerinin yenin etmesinin ardından resmen başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 28. döneminde mesai önümüzdeki hafta başlayacak

CNN Türk’ün haberine göre, Meclis’te ilk olarak ekonomik düzenlemeleri içeren torba kanun teklifi hazırlanacak.

1 DEFAYA MAHSUS…

Torba kanun teklifinde en düşük memur maaşlarını 22 bin liraya çıkaran düzenleme ve kira artışlarına yüzde 25 artış üst sınırı getiren uygulamanın 1 yıl daha uzatılmasına yönelik çalışmaların yer alması planlanıyor.

Gençlere 1 defaya mahsus vergisiz cep telefonu bilgisayar alma hakkı tanınması da teklifte olması beklenen düzenlemelerden.

AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURULACAK

Yine yapılması planlanan düzenlemeler arasında, afet ile ilgili düzenlemelerle Gençlik ve Aile Bankası’nın kurulmasına yönelik çalışmaların da Meclis kapanmadan Genel Kurul gündemine getirilmesi planlanıyor.