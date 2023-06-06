Gerçek Gündem’in “Okullarda imam protokolü” haberi Meclis gündeminde

GERÇEK GÜNDEM

Gerçek Gündem’in gündeme getirdiği “Valilik onayı ile Eskişehir’deki okullara imamlar gönderilmeye başlandı: ‘Anaokulundaki çocuk imamın söylediklerinden ne anlasın?’” başlıklı haber Meclis gündeminde.

CHP Eskişehir Milletvekili Dr. Jale Nur Süllü, “okullarda imam” protokolünü Meclis gündemine taşıdı. Görevlendirmenin gerekçesini soran Süllü, “İl Müftülüğünün personeli Millî Eğitim Bakanlığı öğretmenlerinden daha liyakatli olduğu için mi görevlendirilmektedir?” dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Dr. Jale Nur Süllü, Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında imzalanan “Eğitimde İşbirliği Protokolü” hakkında Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi verdi.

“PROTOKOLÜN İÇERİĞİ NEDEN PAYLAŞILMADI”

İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında imzalanan protokolün içeriği konusunda kamuoyuna bir açıklama yapılmadığını kaydeden Süllü, “Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında imzalanan “Eğitimde İşbirliği Protokolü” 27/04/2023 tarihinde yürürlüğe girdiği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 23/05/2023 tarihli yazısı ile uygulamaya konulduğu duyurulmuştur. Söz konusu protokolün içeriği konusunda detaylı bilgi kamuoyu ile paylaşılmamıştır” dedi. Okullarda görevli rehber öğretmenler bulunurken ve onca rehber öğretmenin atama beklediğini belirten Süllü, “İl Müftülüğü personelinin okullarda faaliyet yürütecek olması eğitim sendikaları tarafından sorgulanmıştır” dedi.

Milletvekili Süllü, Bakan Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu:

· Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında imzalanan “Eğitimde İşbirliği Protokolü”’nün amacı, kapsamı, dayanakları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü’nün yükümlülükleri nedir?

· Eskişehir’deki lise, ortaokul, ilkokul ve anaokullarında faaliyet yürütecek olan din görevlileri pedagojik formasyon eğitimleri almış mıdır? Aldılarsa söz konusu bu eğitimler nelerdir? Okullarda görevlendirilecek İl Müftülüğü personeli hangi ölçütlere göre belirlenmektedir?

· Okullarda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri görev yaparken İl Müftülüğü personelinin okullarda görevlendirilmelerinin gerekçesi nedir? İl Müftülüğünün personeli Millî Eğitim Bakanlığı öğretmenlerinden daha liyakatli olduğu için mi görevlendirilmektedir?

· Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin yerine getiremeyeceği hangi faaliyetler İl Müftülüğü personeli tarafından yürütülecektir?

· Öğretmenler de protokol kapsamında mıdırlar? Öğretmenlerin görev ve yükümlülükleri var mıdır?

· Millî Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalan “Eğitimde İşbirliği Protokolü” hangi illerde ve toplam kaç okulda uygulanmaktadır?

· Söz konusu protokolün uygulamadan kaldırılmasına yönelik bir girişiminiz olacak mıdır?

Kaynak: Gerçek Gündem