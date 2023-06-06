Avukat örgütlerinden Can Atalay açıklaması

TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen ve Gezi davası kapsamında bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Can Atalay'ın tahliye edilmemesi üzerine avukat örgütleri ortak bir açıklama yaptı.

Avukat örgütlerinden Can Atalay açıklaması

14 Mayıs seçiminde TİP’ten Hatay milletvekili seçilen, Gezi Davası tutuklusu Can Atalay’ın serbest bırakılmaması avukat örgütlerini de harekete geçirdi. Avukat Kemal Aytaç'ın sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada "Can Atalay'ın tahliyesi hukuken zorunludur" denildi.

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Avukat örgütlerinin ortak açıklaması şöyle:

Avukat örgütlerinden Can Atalay açıklaması - Resim : 4

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